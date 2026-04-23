Epic Games Store annuncia i giochi gratis del 30 aprile, quello di oggi è disponibile

La nostra forza lavoro sarà costituita dagli Spark , adorabili creature che lavorano instancabilmente e che dovremo posizionare all'interno di una sorta di catena di montaggio, trasformando in tal modo ogni progetto in un piccolo puzzle logistico e considerando distanze, dislivelli e complessità dei percorsi.

Sviluppato da Massive Miniteam, Oddsparks: An Automation Adventure miscela appunto automazione e strategia in tempo reale per consegnarci un'esperienza al contempo accessibile ma dotata di una certa profondità, che ruota attorno alla progettazione e alla gestione di laboratori automatizzati.

Epic Games Store ha annunciato i giochi gratis del 30 aprile : si tratta di Oddsparks: An Automation Adventure e Firestone , due titoli caratterizzati da uno stile cartoonesco e da meccaniche basate per lo più su automatismi.

Doomblade è ora disponibile per il download

È disponibile da oggi il gioco gratis annunciato la settimana scorsa, Doomblade, e come al solito scaricarlo e installarlo è semplicissimo: tutto ciò che dovete fare è visitare la pagina di Doomblade su Epic Games Store, effettuare l'accesso con le vostre credenziali, cliccare sul pulsante "ottieni" e seguire le istruzioni a schermo fino al completamento dell'operazione.

Tornando invece ai titoli in arrivo il 30 aprile, oltre al già citato Oddsparks ci sarà Firestone, un idle RPG che fondamentalmente si gioca da solo: ciò che dovete fare è costruire una squadra di eroi e poi lasciarli combattere in autonomia, accumulando risorse, bottino e livelli anche mentre siete lontani dallo schermo.