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The 7th Guest Remake ha una data d'uscita ufficiale: ecco quando potremo giocarci

Scopriamo la data d'uscita ufficiale di The 7th Guest Remake, titolo che segna il ritorno di una delle avventure classiche più iconiche degli anni '90.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   23/04/2026
Uno dei fantasmi di The 7th Guest Remake

Vertigo Games ha annunciato la data d'uscita ufficiale di The 7th Guest Remake, un rifacimento completo dell'iconico gioco di avventura, uno dei più rilevanti degli anni '90: sarà disponibile a partire dal 4 giugno 2026 per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X e S. La versione per Nintendo Switch seguirà in un secondo momento, non meglio specificato.

L'offerta

Vertigo Games ha anche ribadito un'offerta di accesso incrociato per i giocatori su tutte le piattaforme: i possessori di The 7th Guest VR su Steam o PlayStation riceveranno il remake senza costi aggiuntivi al momento del lancio. Allo stesso modo, i giocatori che lo acquisteranno su Steam o PlayStation 5 avranno accesso gratuito a The 7th Guest VR su Steam VR o PlayStation VR2.

Stando a quanto spiegato dalla compagnia, il remake di The 7th Guest presenta enigmi revisionati, ambientazioni completamente rinnovate e video registrati ex novo.

The 7th Guest Remake tenta di modernizzare la storica avventura grafica The 7th Guest Remake tenta di modernizzare la storica avventura grafica

La storia è sempre quella: sei ospiti arrivano in una villa inquietante dove qualcosa di sinistro è in atto. Il ricco produttore di giocattoli Henry Stauf si nasconde nell'ombra e un potere oscuro aleggia sulla casa, avvolta nel mistero. Chi è il settimo ospite? Cosa vuole Henry da loro? E chi sopravviverà per raccontare la storia?

Man mano che i giocatori esplorano la misteriosa villa, gli enigmi diventano sempre più difficili, con pericoli in agguato dietro a ogni angolo. Ogni ombra, ogni scricchiolio e ogni bagliore di luce aumentano la tensione mentre la casa rivela lentamente i suoi segreti.

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