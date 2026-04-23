The 7th Guest Remake ha una data d'uscita ufficiale: ecco quando potremo giocarci

Vertigo Games ha annunciato la data d'uscita ufficiale di The 7th Guest Remake , un rifacimento completo dell'iconico gioco di avventura, uno dei più rilevanti degli anni '90: sarà disponibile a partire dal 4 giugno 2026 per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X e S. La versione per Nintendo Switch seguirà in un secondo momento, non meglio specificato.

L'offerta

Vertigo Games ha anche ribadito un'offerta di accesso incrociato per i giocatori su tutte le piattaforme: i possessori di The 7th Guest VR su Steam o PlayStation riceveranno il remake senza costi aggiuntivi al momento del lancio. Allo stesso modo, i giocatori che lo acquisteranno su Steam o PlayStation 5 avranno accesso gratuito a The 7th Guest VR su Steam VR o PlayStation VR2.

Stando a quanto spiegato dalla compagnia, il remake di The 7th Guest presenta enigmi revisionati, ambientazioni completamente rinnovate e video registrati ex novo.

La storia è sempre quella: sei ospiti arrivano in una villa inquietante dove qualcosa di sinistro è in atto. Il ricco produttore di giocattoli Henry Stauf si nasconde nell'ombra e un potere oscuro aleggia sulla casa, avvolta nel mistero. Chi è il settimo ospite? Cosa vuole Henry da loro? E chi sopravviverà per raccontare la storia?

Man mano che i giocatori esplorano la misteriosa villa, gli enigmi diventano sempre più difficili, con pericoli in agguato dietro a ogni angolo. Ogni ombra, ogni scricchiolio e ogni bagliore di luce aumentano la tensione mentre la casa rivela lentamente i suoi segreti.