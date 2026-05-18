Samsung Galaxy S27 Ultra potrebbe finalmente aumentare la batteria grazie a un redesign interno

Da diverse generazioni Samsung utilizza batterie da 5.000 mAh nei suoi modelli Ultra, una scelta spesso criticata dagli utenti, soprattutto alla luce dei progressi compiuti da alcuni produttori cinesi che, grazie alla tecnologia al silicio-carbonio, hanno raggiunto capacità molto più elevate .

Secondo le indiscrezioni, l'azienda potrebbe anche approfittare del nuovo layout per diminuire leggermente lo spessore del telefono , anche se non è ancora chiaro se verrà adottata la tecnologia delle batterie al silicio-carbonio, sempre più diffusa tra i concorrenti.

La rimozione di questo modulo consentirebbe di recuperare spazio all'interno dello smartphone , offrendo a Samsung maggiore libertà per installare una batteria più capiente e, allo stesso tempo, ridurre il peso complessivo del dispositivo.

L'aumento dell'autonomia sarebbe reso possibile da una revisione del design interno . In particolare, il comparto fotografico posteriore potrebbe subire una modifica significativa con l'eliminazione del teleobiettivo con zoom ottico 3x , considerato meno competitivo rispetto ad altri sensori presenti nei flagship moderni.

Samsung lavora anche al Galaxy S27 Pro e non solo Ultra

Le informazioni riguardano anche il possibile Samsung Galaxy S27 Pro, che potrebbe entrare nella gamma come nuovo modello intermedio, seguendo una strategia simile a quella utilizzata da Apple con le sue linee di iPhone.

Secondo il rumor, Samsung potrebbe infatti passare da tre a quattro modelli nella serie Galaxy S del 2027. Il Galaxy S27 Pro sarebbe destinato a offrire alcune caratteristiche tipiche dell'Ultra, come fotocamere migliorate, batteria più grande e profilo più sottile, ma a un prezzo inferiore.

Poiché si tratta di informazioni basate su prototipi e piani preliminari, non vi sono conferme ufficiali e le specifiche finali potrebbero cambiare.