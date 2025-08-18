Una mod di Wuchang: Fallen Feathers rimuove le controverse modifiche della patch 1.5

La scorsa settimana Wuchang: Fallen Feathers ha ricevuto la patch 1.5, che ha introdotto in modo silenzioso una serie di modifiche drastiche a personaggi, sezioni di gioco e persino alla trama. Per molti giocatori, questi cambiamenti sono stati percepiti come vere e proprie censure e un peggioramento dell'esperienza complessiva. In risposta, è stata creata in tempi record una mod per la versione PC (esclusivamente quella disponibile su Steam) che rimuove le modifiche più controverse, riportando alcuni elementi del gioco alla versione 1.4.
Per chi non fosse al corrente, l'aggiornamento ha introdotto modifiche significative descritte come "aggiustamenti alle animazioni, ai valori e al level design di certi PNG", oltre a nuovi dialoghi pensati per "completare alcune storie". Tuttavia, nella pratica, i giocatori non possono più uccidere PNG che rappresentano figure storiche della Dinastia Ming. Secondo alcune teorie, questa scelta sarebbe stata fatta per evitare polemiche con il pubblico cinese, che ha criticato la rappresentazione di certi eventi storici.
La modifica riguarda anche alcuni boss, che ora non muoiono più ma collassano a terra vivi oppure si arrendono. Un esempio emblematico è il generale Zhao Yun, che una volta sconfitto non muore, ma rivela di aver voluto mettere alla prova la determinazione della protagonista, Wuchang. Questi cambiamenti alterano anche la percezione della trama, che ruota anche attorno alla fine della Dinastia Ming e alla follia di chi non ne accetta la conclusione.
Una mod elimina le presunte censure
La mod è stata realizzata da AVK95 e si chiama "Rollback censorship patch". Come accennato in apertura, fondamentalmente ripristina le modifiche ritenute controverse della patch 1.5, sostituendo alcuni elementi con quelli della versione 1.4.
Secondo il creatore, "la versione 1.5 di Wuchang peggiora notevolmente l'esperienza di gioco: la maggior parte dei boss, dei PNG e dei nemici nella fase avanzata ora si esauriscono invece di morire, e pronunciano battute insignificanti invece dei dialoghi che facevano avanzare la trama originale. In sostanza, la patch 1.5 ha rovinato la storia e l'immersività del gioco."
Se siete interessati, potrete trovare la mod su NexusMods a questo indirizzo. Vi consigliamo caldamente di leggere tutte le istruzioni per l'installazione e per prevenire che il gioco si aggiorni in automatico sovrascrivendo i dati.