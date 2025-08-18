0

Gears of War: Reloaded è il primo gioco certificato per ROG Xbox Ally

In attesa della presentazione in programma alla Gamescom 2025, ASUS ha svelato che Gears of War: Reloaded è il primo gioco certificato ufficialmente per ROG Xbox Ally.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   18/08/2025
Un'immagine promozionale di Gears of War: Reloaded e ROG Xbox Ally
La Gamescom 2025 ormai è proprio dietro l'angolo e per l'occasione arriveranno tantissime novità su ROG Xbox Ally e ROG Xbox Ally X, i due PC handheld nati dalla collaborazione tra Microsoft e ASUS.

Nel frattempo, i profili social dell'azienda taiwanese hanno annunciato oggi che Gears of War: Reload è il primo gioco certificato, ovvero che il titolo sarà pienamente compatibile con ROG Xbox Ally, garantendo prestazioni ottimali e un'esperienza utente fluida.

ROG Xbox Ally avrà un sistema di certificazione simile a Steam Deck?

L'annuncio richiama alla mente il sistema di verifica adottato da Valve per Steam Deck. Per chi non lo conoscesse, Valve testa i giochi per valutarne la compatibilità con la console, assegnando un bollino che può indicare piena compatibilità, necessità di configurazioni manuali o problemi gravi che ne compromettono l'utilizzo. I criteri di valutazione includono aspetti come la compatibilità con Proton, la leggibilità dell'interfaccia, il supporto ai controlli e la stabilità generale.

Al momento non è chiaro se ASUS e Microsoft adotteranno un sistema di certificazione dinamico e aggiornabile nel tempo, ma l'annuncio di oggi sembra suggerire proprio questa direzione. Se così fosse, ROG Xbox Ally potrebbe offrire un ecosistema di gioco sempre più solido e accessibile, simile a quello che Valve ha costruito attorno a Steam Deck.

Forse ne sapremo di più il 20 agosto, data fissata da Microsoft per il Broadcast ufficiale alla Gamescom 2025, durante il quale verranno presentati ROG Xbox Ally e ROG Xbox Ally X. Secondo fonti affidabili come billbil-kun, in quell'occasione saranno annunciati anche data di uscita e prezzi, con l'avvio dei preordini previsto per lo stesso giorno

Segnalazione Errore
