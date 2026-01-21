Donkey Kong Country Returns HD riceve un update gratis con novità e migliorie su Nintendo Switch 2

Nintendo ha pubblicato a sorpresa un grosso update gratis per Donkey Kong Country Returns HD che introduce nuovi contenuti e inoltre anche miglioramenti tecnici per il gioco su Nintendo Switch 2, raggiungendo la versione 1.1.0.

Durante la notte, Nintendo e Retro Studios hanno pubblicato un importante aggiornamento per Donkey Kong Country Returns HD che non era stato annunciato e giunge dunque come una piacevole sorpresa, anche perché distribuito come update gratuito ma dotato di notevoli caratteristiche.

Dal punto di vista dei contenuti, l'aggiornamento introduce soprattutto il personaggio giocabile di Dixie Kong ma anche varie correzioni e nuove modalità, mentre il supporto per Nintendo Switch 2 si estende con alcuni miglioramenti tecnici.