Donkey Kong Country Returns HD riceve un update gratis con novità e migliorie su Nintendo Switch 2

Nintendo ha pubblicato a sorpresa un grosso update gratis per Donkey Kong Country Returns HD che introduce nuovi contenuti e inoltre anche miglioramenti tecnici per il gioco su Nintendo Switch 2, raggiungendo la versione 1.1.0.
Durante la notte, Nintendo e Retro Studios hanno pubblicato un importante aggiornamento per Donkey Kong Country Returns HD che non era stato annunciato e giunge dunque come una piacevole sorpresa, anche perché distribuito come update gratuito ma dotato di notevoli caratteristiche.
Dal punto di vista dei contenuti, l'aggiornamento introduce soprattutto il personaggio giocabile di Dixie Kong ma anche varie correzioni e nuove modalità, mentre il supporto per Nintendo Switch 2 si estende con alcuni miglioramenti tecnici.
Il trailer dell'aggiornamento
Donkey Kong Country Returns HD supporta ora pienamente le caratteristiche di Nintendo Switch 2, con l'update 1.1.0 che rappresenta un'evoluzione tecnologica notevole, e distribuita peraltro come aggiornamento gratuito al contrario di varie altre iniziative simili da parte di Nintendo.
Su entrambe le piattaforme, le novità principali sono rappresentate dall'introduzione di Dixie Kong come nuovo personaggio giocabile, che introduce uno stile di gioco piuttosto diverso dagli altri, soprattutto per quanto riguarda i salti.
Altre introduzioni sono la modalità Tubo Attack che consente di aumentare la velocità del gioco e vengono inoltre corretti diversi problemi. A giudicare dai commenti (ma la questione non viene riportata nei documenti ufficiali, al momento) sembra sia stato risolta una nota questione che creava problemi quando due giocatori tentavano di saltare sui nemici in modalità cooperativa.
Per quanto riguarda specificamente Nintendo Switch 2, l'aggiornamento aumenta la risoluzione del gioco, riduce i tempi di caricamento e introduce il supporto per il GameShare, ovvero la condivisione attraverso due console collegate in locale. Ricordiamo che Donkey Kong Country Returns HD ha una demo gratuita sul Nintendo eShop.