Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties: la demo ha una data di uscita ed è vicinissima

Sega ha annunciato la data di uscita della demo prevista per Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, nuova versione del terzo capitolo della serie che porta con sé numerose novità e che potrà dunque essere provata in anticipo grazie alla versione di prova in arrivo il 21 e il 22 gennaio, a seconda della versione.

Come riferito oggi da Sega, la demo per PC arriverà un po' prima su Steam e sarà disponibile già da oggi, 21 gennaio: verrà lanciata alle ore 16:00 italiane su piattaforma Windows, mentre le versioni console dovranno aspettare qualche ora in più, arrivando direttamente il giorno successivo.

Per quanto riguarda la demo su PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2, la data di uscita è invece fissata per il 22 gennaio alle ore 6:00 del mattino, dunque si tratta di un intervallo di qualche ora tra la versione PC e quella su console.