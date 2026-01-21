Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties: la demo ha una data di uscita ed è vicinissima

Sega ha annunciato la data di uscita della demo prevista per Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, nuova versione del terzo capitolo della serie che porta con sé numerose novità e che potrà dunque essere provata in anticipo grazie alla versione di prova in arrivo il 21 e il 22 gennaio, a seconda della versione.
Come riferito oggi da Sega, la demo per PC arriverà un po' prima su Steam e sarà disponibile già da oggi, 21 gennaio: verrà lanciata alle ore 16:00 italiane su piattaforma Windows, mentre le versioni console dovranno aspettare qualche ora in più, arrivando direttamente il giorno successivo.
Per quanto riguarda la demo su PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2, la data di uscita è invece fissata per il 22 gennaio alle ore 6:00 del mattino, dunque si tratta di un intervallo di qualche ora tra la versione PC e quella su console.
Criminali in prova
La demo di Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties consentirà di provare entrambi i titoli contenuti all'interno del nuovo pacchetto sviluppato da RGG Studio, che modernizza il terzo capitolo della serie e aggiunge anche un'esperienza stand-alone collegata agli eventi dell'originale.
Dopo il video di gameplay visto qualche giorno fa, potremo dunque testare con mano questa nuova edizione arricchita con la demo in arrivo nelle prossime ore, che consente di provare alcune fasi iniziali di entrambi i titoli.
Abbiamo visto che il pacchetto includerà tante attività extra, anche il Game Gear, oltre a rappresentare un'evoluzione tecnologica dell'originale notevole, che modifica sensibilmente l'aspetto. Dark Ties presenta poi una storia nuova, consentendo anche di approfondire la figura di Yoshitaka Mine con le missioni di Kanda Damage Control.