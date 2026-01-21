Entrare tardi in una partita di ARC Raiders è in realtà un grande vantaggio, secondo gli autori

Il design lead di Virgil Watkins afferma però che in realtà entrare in una partita che sta per concludersi è tendenzialmente un grande beneficio per i giocatori .

In ARC Raiders , quando vi unite alla partita vi è la possibilità che il gioco vi inserisca in un match già avviato , con circa una ventina di minuti prima della fine. Questo sistema non piace a molti, perché dà la sensazione di non avere tempo per completare gli obiettivi e cercare il bottino migliore.

Cosa ha detto il design lead di ARC Raiders

Watkins - parlando con GamesRadar+ - afferma: "Siamo perfettamente consapevoli di reazioni tipo 'cavolo, volevo fare quella sfida e ora chiaramente non ho tempo sufficiente, è un grande peccato quindi semplicemente lascerò il match'. Certamente questa cosa non è piacevole".

Spiega però che in realtà ci sono dei benefici a entrare nel match tardi. Sebbene i giocatori possano pensare che il bottino sia tutto sparito, in realtà "gli utenti che si uniscono alla fine hanno un profitto economico superiore a chi non lo fa." Aggiunge che si può ad esempio imbattersi in ciò che rimane di precedenti battaglie o riuscire a eliminare nemici di grandi dimensioni più facilmente rispetto ad altri.

Inoltre, spiega che il motivo per cui viene usato questo sistema è per limitare la presenza di raid senza giocatori. Inoltre, Embark distribuisce il bottino in modo tale che ci sia molto da ottenere anche se ci si unisce tardi. Ci sono però critiche anche da chi è dentro il match dall'inizio e si vede arrivare altri giocatori a un passo dal finale in una parte della mappa dove non pensava i giocatori potessero entrare. Supponiamo quindi che le spiegazioni di Watkins non convinceranno tutti.

Segnaliamo infine che ARC Raiders vuole proporre scontri PvE con ARC più grandi, ma ci sono problemi tecnici da risolvere.