0

Prodotti Thermalright in sconto su AliExpress: ventole, alimentatori e schermi per case

Tra le offerte di AliExpress troviamo diversi prodotti Thermalright, dalle ventole agli alimentatori, fino ad alcuni display da poter inserire all'interno del case. Vediamo tutti i dettagli.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   18/03/2026
Ventole Thermalright

Se hai bisogno di nuovi componenti per il PC e vuoi risparmiare quanto più possibile, di seguito riepiloghiamo alcuni prodotti targati Thermalright a prezzi scontati. Prima di riepilogare le offerte di seguito, ricordiamo che sono valide dal 16 al 25 marzo fino a esaurimento scorte. Specifichiamo inoltre che i prezzi riportati di seguito sono indicativi e potrebbero subire lievi variazioni. Infine, i coupon hanno un limite massimo, pertanto ti suggeriamo di approfittarne quanto prima.

Potrai sfruttare anche i PayPal Discount così strutturati:

  • 8 € di sconto su un acquisto minimo di 100 €
  • 45 € di sconto su un acquisto minimo di 300 €

Vediamo tutti i dettagli di seguito.

Prodotti Thermalright in offerta

Prima di tutto, di seguito riepiloghiamo ventole e prodotti simili in offerta:

Thermalright Peerless Assassin 120 SE V2
Thermalright Peerless Assassin 120 SE V2

Inoltre, puoi acquistare uno schermo LCD da poter inserire all'interno del case per tenere sotto controllo le prestazioni. Si tratta del Thermalright TROFEO VISION LCD IPS, disponibile a 36,26 €. Usa i codici MULTI5 o ITAS05 per risparmiare altri 5 €. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link.

Thermalright TROFEO VISION LCD IPS
Thermalright TROFEO VISION LCD IPS

Passiamo ora agli alimentatori:

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Prodotti Thermalright in sconto su AliExpress: ventole, alimentatori e schermi per case