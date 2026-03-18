Prodotti Thermalright in sconto su AliExpress: ventole, alimentatori e schermi per case

Se hai bisogno di nuovi componenti per il PC e vuoi risparmiare quanto più possibile, di seguito riepiloghiamo alcuni prodotti targati Thermalright a prezzi scontati. Prima di riepilogare le offerte di seguito, ricordiamo che sono valide dal 16 al 25 marzo fino a esaurimento scorte. Specifichiamo inoltre che i prezzi riportati di seguito sono indicativi e potrebbero subire lievi variazioni. Infine, i coupon hanno un limite massimo, pertanto ti suggeriamo di approfittarne quanto prima.
Potrai sfruttare anche i PayPal Discount così strutturati:
- 8 € di sconto su un acquisto minimo di 100 €
- 45 € di sconto su un acquisto minimo di 300 €
Vediamo tutti i dettagli di seguito.
Prodotti Thermalright in offerta
Prima di tutto, di seguito riepiloghiamo ventole e prodotti simili in offerta:
- Radiatore Thermalright Peerless Assassin con ventola 120x120x28mm, disponibile a 43,73 €. Usa i codici MULTI5 o ITAS05 per risparmiare altri 5 €
- Ventole TL-M12Q ARGB, disponibili a 11,39 €
- Radiatore Thermalright FW 360 ARGB RB, disponibile a 87,49 €. Usa i codici MULTI11 o ITAS11 per risparmiare altri 11 €
- Radiatore Thermalright Stream Vision 360 con schermo LCD, disponibile a 133,64 €. Usa i codici MULTI11 o ITAS11 per risparmiare altri 11 €
Inoltre, puoi acquistare uno schermo LCD da poter inserire all'interno del case per tenere sotto controllo le prestazioni. Si tratta del Thermalright TROFEO VISION LCD IPS, disponibile a 36,26 €. Usa i codici MULTI5 o ITAS05 per risparmiare altri 5 €. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link.
Passiamo ora agli alimentatori:
- TR-KG850 da 850 W bianco, disponibile a 83,99 €. Usa i codici MULTI11 o ITAS11 per risparmiare altri 11 €
- TR-KG850 da 650 W nero, disponibile a 75,46 €. Usa i codici MULTI7 o ITAS07 per risparmiare altri 7 €
- TR-TGFX850 SFX da 550 W, disponibile a 89,29 €. Usa i codici MULTI11 o ITAS11 per risparmiare altri 11 €