Pokémon Vento e Onda si mostrano nella prima galleria di immagini ufficiali

Dopo l'annuncio ufficiale di Pokémon Vento e Pokémon Onda, i due nuovi capitoli della decima generazione, Game Freak e The Pokémon Company hanno pubblicato una prima galleria di immagini che permette di osservare con maggiore calma ciò che il trailer d'esordio ha mostrato in rapida successione.

Gli scatti provengono infatti dal filmato di presentazione, ma visti in forma statica consentono di apprezzare meglio la varietà degli scenari e la direzione artistica scelta per questa nuova regione. Le ambientazioni spaziano da ampie zone costiere illuminate dal sole a isole ricoperte di vegetazione, passando per foreste fitte, pendii rocciosi modellati dal vento, l'interno di un vulcano attivo e persino fondali marini ricchi di dettagli. È un mondo che sembra puntare molto sul contrasto tra aria e acqua, con ecosistemi che riflettono il tema stesso dei titoli dei due giochi.