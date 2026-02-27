6

Pokémon Vento e Onda si mostrano nella prima galleria di immagini ufficiali

Pokémon Vento e Onda si mostrano nella prima galleria di scatti: scenari tra isole, vulcani e fondali marini, con i tre starter Browt, Pombon e Gecqua.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   27/02/2026
I tre Pokémon Starter di Pokémon Vento e Onda

Dopo l'annuncio ufficiale di Pokémon Vento e Pokémon Onda, i due nuovi capitoli della decima generazione, Game Freak e The Pokémon Company hanno pubblicato una prima galleria di immagini che permette di osservare con maggiore calma ciò che il trailer d'esordio ha mostrato in rapida successione.

Gli scatti provengono infatti dal filmato di presentazione, ma visti in forma statica consentono di apprezzare meglio la varietà degli scenari e la direzione artistica scelta per questa nuova regione. Le ambientazioni spaziano da ampie zone costiere illuminate dal sole a isole ricoperte di vegetazione, passando per foreste fitte, pendii rocciosi modellati dal vento, l'interno di un vulcano attivo e persino fondali marini ricchi di dettagli. È un mondo che sembra puntare molto sul contrasto tra aria e acqua, con ecosistemi che riflettono il tema stesso dei titoli dei due giochi.

Facciamo la conoscenza di Browt, Pombon e Gecqua

Nella galleria trovano spazio anche i tre Pokémon iniziali della decima generazione: Browt, il Pokémon Pollegume di tipo Erba; Pombon, il Pokémon Cagnolino di tipo Fuoco; e Gecqua, il Pokémon Idrogeco di tipo Acqua. Le immagini li mostrano nei loro habitat naturali, offrendo un primo assaggio della loro personalità e del ruolo che potrebbero avere nell'avventura. Avete già deciso quale sarà il vostro compagno di viaggio?

Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
+25
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Prima di lasciavi, vale la pena ricordare che Pokémon Vento e Pokémon Onda sono attualmente in sviluppo per Nintendo Switch 2 e arriveranno nei negozi nel corso del 2027. Insomma, l'uscita non è vicinissima, con la speranza di non dover attendere troppo a lungo per scoprire ulteriori dettagli sui due giochi di decima generazione.

