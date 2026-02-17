Il nuovo video di WWE 2K26 presenta le novità di Universe e Creazioni Community

2K Games e Visual Concepts hanno pubblicato un nuovo video di WWE 2K26 per presentare le novità di Universe e Creazioni Community, in questo caso con una narratrice d'eccezione: la quattro volte Women's World Champion Bayley.

La modalità Universe introdurrà quest'anno il tanto atteso WWE Draft, ovverosia il meccanismo che determina il passaggio previa estrazione di una superstar da un roster all'altro: avremo la possibilità di creare da zero, modificare o rimuovere il nostro Draft, così da garantire stagioni sempre dinamiche.

Altre novità sono rappresentate dallo Universe Wizard, uno strumento che consente di selezionare show settimanali e PLE, impostare superstar e campioni, nonché scegliere il mese di inizio del calendario; dalla modalità Watch Show e dai miglioramenti nelle meccaniche di incasso del Money in the Bank.

Sono state inoltre aggiornate le promo delle superstar, che potranno lanciare sfide personali o aperte a tutti e cambiare il proprio percorso tra face o heel, mentre nel corso del loro intervento potremo assistere a interruzioni improvvise. Sarà infine presente l'inedita intervista post-match.