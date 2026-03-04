Bandai Namco annuncerà presto un nuovo GDR e i fan pensano di sapere quale

Bandai Namco Entertainment è pronta ad annunciare un nuovo videogioco, sulla base di quanto svelato da un teaser trailer condiviso in rete.
Precisamente, l'annuncio avverrà alla mezzanotte tra il cinque e il sei marzo 2026 (tra giovedì e venerdì). Tutto quello che sappiamo di ufficiale è che sarà un gioco di ruolo. I fan però pensano già di sapere di cosa si tratti.
Il teaser trailer di Bandai Namco
Il video qui sotto svela molto poco, ma viene indicato che sarà classificato "T for Teen" (ovvero probabilmente un PEGI 16) con la presenza di violenza, sangue, temi suggestivi e linguaggio scurrile. Inoltre, possiamo aspettarci degli acquisti in-game, come le classiche microtransazioni.
La descrizione del video recita invece: "Una serenità che presto sarà disturbata", il che non ci dice nulla sul gioco o sulla serie di cui potrebbe fare parte. I fan però pensano che sia un nuovo gioco di Tales of.
Il più recente capitolo della serie GDR è infatti del 2021, Tales of Arise. Sebbene nel frattempo siano state pubblicate delle remaster di vecchi giochi, i fan sono desiderosi di vedere un nuovo capitolo e un annuncio sembra credibile. Fortunatamente lo sapremo presto, quindi non ci resta che attendere un paio di giorni per scoprirlo.
Infine, desiderate forse un remake di Tales of? Bandai Namco ci dice quanto è probabile.