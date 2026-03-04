Bandai Namco annuncerà presto un nuovo GDR e i fan pensano di sapere quale

Bandai Namco Entertainment è pronta ad annunciare un nuovo videogioco, sulla base di quanto svelato da un teaser trailer condiviso in rete.

Precisamente, l'annuncio avverrà alla mezzanotte tra il cinque e il sei marzo 2026 (tra giovedì e venerdì). Tutto quello che sappiamo di ufficiale è che sarà un gioco di ruolo. I fan però pensano già di sapere di cosa si tratti.