0

In che maniera Dragon Quest 7 Reimagined cambia la trama originale?

Gli sviluppatori di Dragon Quest 7 Reimagined hanno spiegato che il remake cambia la trama originale, ma in che maniera? Ecco cosa dice il producer Takeshi Ichikawa.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   30/01/2026
Kiefer in versione adulta in Dragon Quest 7 Reimagined
Dragon Quest VII Reimagined
Dragon Quest VII Reimagined
Articoli News Video Immagini

Come già spiegato dagli sviluppatori, Dragon Quest 7 Reimagined cambia la trama originale apportando delle modifiche, ma in che maniera? A questa domanda ha risposto il producer Takeshi Ichikawa.

"Pur mantenendo il tono e l'atmosfera distintivi dell'originale, abbiamo rifinito alcune sezioni della storia che risultavano ridondanti", ha ribadito Ichikawa. "L'obiettivo era snellire la struttura narrativa complessiva, rendendola più facile da seguire e più coinvolgente."

Un lavoro di ottimizzazione, insomma. "Abbiamo tagliato o condensato le parti che non avevano un impatto profondo sulla narrazione principale, aggiungendo al contempo nuovi contenuti. Ad esempio, la reunion con un Kiefer adulto offre ai fan storici qualcosa di nuovo da scoprire."

Perché Dragon Quest 7 Reimagined è un remake anziché una remaster? Perché Dragon Quest 7 Reimagined è un remake anziché una remaster?

Dunque la versione adulta di Kiefer avrà un ruolo importante nella storia? "Sì, compare in maniera significativa all'interno di una nuova storyline", ha rivelato il producer. "Non posso entrare nei dettagli perché è un elemento fondamentale della trama, ma non vedo l'ora che i giocatori possano scoprirlo in prima persona."

Una rivisitazione più compatta

Gli sviluppatori di Dragon Quest 7 Reimagined avevano già parlato di come il remake elimini dei contenuti dell'originale, nel tentativo di consegnarci una rivisitazione più compatta ma al contempo arricchita di elementi inediti che possano aggiungere ulteriore spessore narrativo al racconto.

Insomma, la sensazione è che questo rifacimento sia in grado di rinnovare l'esperienza del classico Square Enix, da un lato rispettandone i tratti e dall'altro ottimizzando la struttura per migliorarlo, laddove possibile.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
In che maniera Dragon Quest 7 Reimagined cambia la trama originale?