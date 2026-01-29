Perché Dragon Quest 7 Reimagined è un remake anziché una remaster? La domanda è stata posta al producer del gioco, Takeshi Ichikawa, nell'ambito di un'intervista rilasciata al PlayStation Blog.

"Dopo venticinque anni volevamo creare un'esperienza che fosse godibile sia per chi ha già giocato in passato sia per chi si avvicina per la prima volta alla serie di Dragon Quest", ha spiegato Ichikawa.

"È per questo motivo che siamo tornati alle basi, andando a rivedere ogni singolo elemento da zero e ricostruendo tutto l'impianto con l'obiettivo di raggiungere un pubblico più ampio", ha continuato il producer, dicendo di aver voluto puntare a un prodotto che fosse "nostalgico ma innovativo".

"Volevamo preservare l'essenza e il fascino tipici di Dragon Quest VII, aggiungendo al contempo nuovi elementi che ritenessimo adatti a un capitolo moderno della serie. Lo sviluppo si è quindi concentrato su tre pilastri fondamentali: storia, comparto visivo e sistema di combattimento."