Perché Dragon Quest 7 Reimagined è un remake anziché una remaster? La domanda è stata posta al producer del gioco, Takeshi Ichikawa, nell'ambito di un'intervista rilasciata al PlayStation Blog.
"Dopo venticinque anni volevamo creare un'esperienza che fosse godibile sia per chi ha già giocato in passato sia per chi si avvicina per la prima volta alla serie di Dragon Quest", ha spiegato Ichikawa.
"È per questo motivo che siamo tornati alle basi, andando a rivedere ogni singolo elemento da zero e ricostruendo tutto l'impianto con l'obiettivo di raggiungere un pubblico più ampio", ha continuato il producer, dicendo di aver voluto puntare a un prodotto che fosse "nostalgico ma innovativo".
"Volevamo preservare l'essenza e il fascino tipici di Dragon Quest VII, aggiungendo al contempo nuovi elementi che ritenessimo adatti a un capitolo moderno della serie. Lo sviluppo si è quindi concentrato su tre pilastri fondamentali: storia, comparto visivo e sistema di combattimento."
Il ruolo di Yuji Horii
Sappiamo che Yuji Horii vuole lavorare alla serie Dragon Quest fino alla morte, dunque che ruolo ha avuto durante la realizzazione di questo remake? "Abbiamo presentato a Horii-san l'idea di ristrutturare l'intero gioco attorno a questi tre pilastri", ha detto Ichikawa.
Gli abbiamo spiegato che volevamo "rivedere l'impianto narrativo e aggiungere nuovi dialoghi per alcuni personaggi, così da creare un legame emotivo più profondo con i giocatori. È stato subito d'accordo." Inoltre l'autore "ci ha dato diversi suggerimenti per quanto concerne l'interfaccia utente."
"I precedenti Dragon Quest utilizzavano menu basati su finestre pop-up, mentre questa volta abbiamo scelto un sistema a schede per il menu principale: una scelta piuttosto audace", ha sottolineato il producer di Dragon Quest 7 Reimagined.
"Horii-san ha apprezzato l'impostazione generale, ma ha proposto alcune modifiche per elementi specifici, come l'interfaccia dei negozi. I suoi consigli ci hanno aiutato a rendere l'interfaccia più intuitiva e accessibile."