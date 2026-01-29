GeForce NOW debutta su Linux in beta e amplia il cloud gaming con nuovi giochi RTX

Un’app nativa per Linux, pensata per desktop e notebook

La nuova app GeForce NOW per Linux è progettata specificamente per PC desktop e portatili, superando la precedente esperienza ottimizzata principalmente per dispositivi portatili. L'interfaccia e le funzionalità sono ora molto più vicine a quelle dell'app Windows, rendendo l'accesso al cloud gaming più immediato e fluido anche su distribuzioni Linux.

Dal momento che il rendering avviene interamente nel cloud, anche sistemi meno potenti possono sfruttare tecnologie avanzate come ray tracing e NVIDIA DLSS 4, con prestazioni paragonabili a una GeForce RTX 5080 trasmessa in streaming direttamente sul desktop.