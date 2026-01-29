GeForce NOW debutta su Linux in beta e amplia il cloud gaming con nuovi giochi RTX

NVIDIA continua ad ampliare l'ecosistema del cloud gaming: GeForce NOW arriva ufficialmente su PC Linux in versione beta, aprendo l'accesso alle prestazioni GeForce RTX a un numero ancora maggiore di piattaforme. Per gli utenti Linux si tratta di un passo importante, che avvicina l'esperienza a quella già disponibile su Windows e macOS, senza compromessi in termini di qualità grafica o prestazioni.
Un’app nativa per Linux, pensata per desktop e notebook
La nuova app GeForce NOW per Linux è progettata specificamente per PC desktop e portatili, superando la precedente esperienza ottimizzata principalmente per dispositivi portatili. L'interfaccia e le funzionalità sono ora molto più vicine a quelle dell'app Windows, rendendo l'accesso al cloud gaming più immediato e fluido anche su distribuzioni Linux.
Dal momento che il rendering avviene interamente nel cloud, anche sistemi meno potenti possono sfruttare tecnologie avanzate come ray tracing e NVIDIA DLSS 4, con prestazioni paragonabili a una GeForce RTX 5080 trasmessa in streaming direttamente sul desktop.
Dieci nuovi giochi per festeggiare il debutto
Per accompagnare il lancio della beta su Linux, arrivano nel cloud dieci nuovi titoli, perfetti per un weekend all'insegna dell'avventura e dell'azione. Tra questi spiccano The Bard's Tale IV: Director's Cut e The Bard's Tale Trilogy, ideali per gli amanti dei dungeon crawler e dell'esplorazione.
Nei prossimi giorni e settimane il catalogo continuerà ad ampliarsi, con uscite di rilievo come Delta Force, in arrivo il 3 febbraio, e diversi titoli già pronti per sfruttare le prestazioni RTX 5080-ready direttamente dal cloud. Ecco la lista completa:
- The Midnight Walkers (Nuova uscita su Steam 28/01, GeForce RTX 5080-ready)
- Cairn (Nuova uscita su Steam, 29/01, GeForce RTX 5080-ready)
- Prototype (Nuova uscita su Ubisoft Connect 29/01)
- Prototype 2 (Nuova uscita su Ubisoft Connect, 29/01)
- Warhammer 40,000: SPACE MARINE 2 (Nuova uscita su Xbox, disponibile su Game Pass, 29/01, GeForce RTX 5080-ready)
- Half Sword (Nuova uscita su Steam,30/01, GeForce RTX 5080-ready)
- Vampires: Bloodlord Rising (Nuova uscita su Steam, 30/01, GeForce RTX 5080-ready)
- The Bard's Tale Trilogy (Steam e Xbox, disponibile su Game Pass)
- The Bard's Tale IV: Director's Cut (Steam e Xbox, disponible su Game Pass)
- Total War: Three Kingdoms (Epic Games Store)