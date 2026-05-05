Disponibili le Release Candidate di iOS 26.5 e iPadOS 26.5: riepiloghiamo le novità

Apple ha distribuito le versioni RC di iOS 26.5 e iPadOS 26.5 per sviluppatori e beta tester. Si tratta praticamente della versione finale del sistema operativo, quindi il debutto effettivo dovrebbe avvenire la prossima settimana. Di conseguenza, non sono state introdotte ulteriori novità. Vediamo di seguito tutti i cambiamenti effettivi, escludendo eventuali correzioni o modifiche all'ultimo momento.

Tutte le novità delle versioni RC di iOS 26.5

Come vi abbiamo anticipato, questa versione non introduce particolari novità, quindi ne approfittiamo per riepilogare i possibili cambiamenti che possiamo aspettarci con la versione finale. Ancora una volta specifichiamo che non sono presenti le funzionalità della nuova Siri, per le quali bisognerà attendere l'arrivo di iOS 27.

L'app Mappe, invece, accoglierà per la prima volta gli annunci pubblicitari, precisamente nelle Ricerche. Questa novità non dovrebbe essere troppo invasiva, ma si limiterà a suggerirvi determinati luoghi grazie alla funzione "Luoghi consigliati".

Pubblicità su Apple Mappe

Piccoli cambiamenti riguardano alcune funzioni, come il trasferimento di file da iPhone ad Android: adesso è possibile optare per "Tutti", "Un anno" o "30 giorni". Ricordiamo anche che l'interfaccia Liquid Glass sta finalmente arrivando anche su WhatsApp, in modo da avere un design ancora più coerente (sebbene non tutti lo apprezzino).

Nel frattempo, Apple sta testando la crittografia end-to-end per i messaggi RCS tra utenti iPhone e Android, ma non è ancora chiaro se sarà disponibile in Europa (vi aggiorneremo non appena avremo informazioni più concrete in merito).

Ciò che invece è certo per noi europei, è che Apple sta testando l'accoppiamento di prossimità, l'inoltro delle notifiche e la condivisione delle attività in tempo reale. Queste funzioni possono essere sincronizzate con dispositivi indossabili di terze parti, ma anche in questo caso vi aggiorneremo con maggiori spiegazioni dettagliate quando avremo informazioni più concrete.