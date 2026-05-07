Cercate un bel gioco per bambini che costa pochissimo? Prendete Loddlenaut su Instant Gaming

Non lasciatevi ingannare dal nome poco noto: Loddlenaut è un ottimo titolo indie che mescola esplorazione e gestione ambientale con toni rilassati. Su Instant Gaming lo trovate per PC e Mac a un prezzo difficilmente ignorabile, soprattutto se cercate un gioco per bambini ben fatto o un titolo rilassante e dallo stile originale. Potete acquistarlo direttamente dal box qui sotto oppure dal link alla pagina prodotto. Il gioco viene proposto a 1,00€ (IVA esclusa), che diventano 1,22€ con IVA italiana al 22%. Il listino resta fissato a 20€: considerando il prezzo finale IVA inclusa, la riduzione si attesta al 93,9%. Una soglia molto bassa anche per il panorama indie, soprattutto per un titolo relativamente recente.