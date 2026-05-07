Cercate un bel gioco per bambini che costa pochissimo? Prendete Loddlenaut su Instant Gaming

Non lasciatevi ingannare dal nome poco noto: Loddlenaut è un ottimo titolo indie che mescola esplorazione e gestione ambientale con toni rilassati. Su Instant Gaming lo trovate per PC e Mac a un prezzo difficilmente ignorabile, soprattutto se cercate un gioco per bambini ben fatto o un titolo rilassante e dallo stile originale. Potete acquistarlo direttamente dal box qui sotto oppure dal link alla pagina prodotto. Il gioco viene proposto a 1,00€ (IVA esclusa), che diventano 1,22€ con IVA italiana al 22%. Il listino resta fissato a 20€: considerando il prezzo finale IVA inclusa, la riduzione si attesta al 93,9%. Una soglia molto bassa anche per il panorama indie, soprattutto per un titolo relativamente recente.
Un indie rilassante lontano dai survival tradizionali
Loddlenaut punta su un ritmo più tranquillo rispetto ai classici survival o simulatori gestionali. Il giocatore deve ripulire un pianeta oceanico dall'inquinamento, recuperando materiali e prendendosi cura delle creature locali.
L'estetica morbida e l'approccio meno stressante hanno contribuito a renderlo riconoscibile tra i giochi cozy degli ultimi anni. A questo prezzo, può essere una scelta interessante per chi cerca un'esperienza leggera e diversa dai titoli più competitivi o frenetici. Se decidete di acquistarlo, fateci poi sapere nei commenti qua sotto se vi è piaciuto.
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