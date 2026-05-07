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Cercate un bel gioco per bambini che costa pochissimo? Prendete Loddlenaut su Instant Gaming

Il gestionale sci-fi dedicato alla pulizia degli oceani alieni, perfetto per rilassarsi o come gioco per bambini, torna in super sconto su Instant Gaming per Steam.

NOTIZIA di Raffaele Staccini   —   07/05/2026
Loddlenaut

Non lasciatevi ingannare dal nome poco noto: Loddlenaut è un ottimo titolo indie che mescola esplorazione e gestione ambientale con toni rilassati. Su Instant Gaming lo trovate per PC e Mac a un prezzo difficilmente ignorabile, soprattutto se cercate un gioco per bambini ben fatto o un titolo rilassante e dallo stile originale. Potete acquistarlo direttamente dal box qui sotto oppure dal link alla pagina prodotto. Il gioco viene proposto a 1,00€ (IVA esclusa), che diventano 1,22€ con IVA italiana al 22%. Il listino resta fissato a 20€: considerando il prezzo finale IVA inclusa, la riduzione si attesta al 93,9%. Una soglia molto bassa anche per il panorama indie, soprattutto per un titolo relativamente recente.

Un indie rilassante lontano dai survival tradizionali

Loddlenaut punta su un ritmo più tranquillo rispetto ai classici survival o simulatori gestionali. Il giocatore deve ripulire un pianeta oceanico dall'inquinamento, recuperando materiali e prendendosi cura delle creature locali.

L'estetica morbida e l'approccio meno stressante hanno contribuito a renderlo riconoscibile tra i giochi cozy degli ultimi anni. A questo prezzo, può essere una scelta interessante per chi cerca un'esperienza leggera e diversa dai titoli più competitivi o frenetici. Se decidete di acquistarlo, fateci poi sapere nei commenti qua sotto se vi è piaciuto.

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