WhatsApp introduce il timer "after reading" per migliorare ulteriormente la privacy dei messaggi temporanei

Il funzionamento sarà differenziato tra mittente e destinatario . Sul dispositivo del mittente, il messaggio inizierà comunque a scomparire subito dopo l'invio , mentre sul dispositivo del destinatario il timer partirà solo dopo la lettura . Questo approccio consente di mantenere i messaggi accessibili finché non vengono visualizzati, ma per un tempo limitato successivamente.

Ulteriori novità in arrivo su WhatsApp

Oltre a questa novità, WhatsApp sta lavorando anche a un'interfaccia rinnovata per la gestione dei messaggi temporanei. L'obiettivo è rendere più intuitiva la configurazione delle impostazioni, permettendo agli utenti di applicarle facilmente sia a tutte le chat sia a conversazioni specifiche.

Questa funzione rappresenta un passo avanti significativo per la privacy, soprattutto per chi condivide informazioni sensibili. A differenza dei timer tradizionali, che possono far sparire un messaggio prima ancora che venga letto, il nuovo sistema assicura che il contenuto resti disponibile fino al momento dell'interazione, ma non oltre il necessario. Al momento, la funzione "after reading" è ancora in fase di sviluppo.