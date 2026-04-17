WhatsApp introduce il timer "after reading" per migliorare ulteriormente la privacy dei messaggi temporanei

La versione beta 2.26.15.11 di WhatsApp per Android introduce interessanti novità in fase di sviluppo, con un focus particolare sul miglioramento della privacy e del controllo dei messaggi temporanei. Tra le funzionalità più rilevanti spicca una nuova opzione chiamata "after reading", pensata per rendere ancora più flessibile la gestione dei messaggi che si autodistruggono.
Attualmente, WhatsApp permette già di impostare messaggi temporanei con timer predefiniti, come 24 ore, 7 giorni o 90 giorni. Tuttavia, queste opzioni si basano esclusivamente sul momento dell'invio, senza considerare quando il destinatario legge effettivamente il messaggio. La nuova funzione in sviluppo punta proprio a superare questo limite.
I nuovi intervalli e la maggiore personalizzazione di questa nuova funzione di WhatsApp
Con l'introduzione del timer "after reading", gli utenti potranno scegliere di far scomparire i messaggi poco dopo che sono stati letti dal destinatario. Questo significa che il conteggio inizierà solo nel momento in cui il messaggio viene aperto, garantendo un controllo più preciso sulla durata della visibilità.
Le nuove opzioni previste includono intervalli di 5 minuti, 1 ora e 12 ore, offrendo una maggiore personalizzazione rispetto al passato.
Il funzionamento sarà differenziato tra mittente e destinatario. Sul dispositivo del mittente, il messaggio inizierà comunque a scomparire subito dopo l'invio, mentre sul dispositivo del destinatario il timer partirà solo dopo la lettura. Questo approccio consente di mantenere i messaggi accessibili finché non vengono visualizzati, ma per un tempo limitato successivamente.
Ulteriori novità in arrivo su WhatsApp
Oltre a questa novità, WhatsApp sta lavorando anche a un'interfaccia rinnovata per la gestione dei messaggi temporanei. L'obiettivo è rendere più intuitiva la configurazione delle impostazioni, permettendo agli utenti di applicarle facilmente sia a tutte le chat sia a conversazioni specifiche.
Questa funzione rappresenta un passo avanti significativo per la privacy, soprattutto per chi condivide informazioni sensibili. A differenza dei timer tradizionali, che possono far sparire un messaggio prima ancora che venga letto, il nuovo sistema assicura che il contenuto resti disponibile fino al momento dell'interazione, ma non oltre il necessario. Al momento, la funzione "after reading" è ancora in fase di sviluppo.