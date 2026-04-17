Death By Scrolling ha ricevuto un aggiornamento maggiore, con tanti nuovi contenuti

Death by Scrolling , l'ultima fatica di Ron Gilbert ( The Secret of Monkey Island ) e della sua Terrible Toybox, ha appena ricevuto il suo più grande e corposo aggiornamento dal giorno del lancio . Il team di sviluppo ha infatti introdotto una valanga di nuovi contenuti, sistemi inediti e opzioni di personalizzazione che promettono di arricchire l'esperienza di gioco, ascoltando da vicino le richieste dei fan.

Le novità

Le novità balzano subito all'occhio, a partire dall'ingresso nel roster di una nuova protagonista giocabile: Demon Debbie. Si tratta di un personaggio formidabile (o, come dicono gli sviluppatori, "è davvero un bel po' di roba"). Debbie inizia la partita con quattro cuori, si trasforma in un demonietto volante durante gli scatti e lancia palle di fuoco come attacco di base. Come se non bastasse, quando la sua salute scende sotto i tre cuori, evoca un aiutante sul campo di battaglia.

Il nuovo personaggio

Per mettere alla prova questo nuovo demone, i giocatori potranno avventurarsi nel Mondo di Lava, un bioma inedito decisamente rovente. Tra trappole infuocate, mostri sputa-fiamme e un'invasione di demoni sono tra i pericoli che aspettano i giocatori.

Il nuovo bioma

Ad arricchire il tutto ci pensano i nuovi potenziamenti sparsi per il gioco, che ora includono lanciarazzi e pistole laser, "perché a quanto pare una palla di fuoco non rendeva bene l'idea".

Una delle nuove armi

Inoltre, per garantire la giusta atmosfera, ogni bioma ha ora la propria traccia musicale.

Ma l'aggiornamento non si limita ad aggiungere nuovi contenuti: rivoluziona anche le meccaniche di base e la quality of life. La novità principale e più richiesta è la possibilità di rimuovere i potenziamenti dal proprio arsenale durante una partita. Poiché non tutti i power-up si adattano a ogni stile di gioco, sbarazzarsene al momento giusto restituisce ai giocatori un controllo reale e strategico sullo sviluppo del personaggio.

A questo si unisce la visibilità delle statistiche: ora è possibile vedere esattamente l'impatto della propria build in qualsiasi momento per prendere decisioni più precise. Non mancano poi nuovi Obiettivi sbloccabili e un enorme lavoro di bilanciamento generale che ha toccato nemici, biomi e progressione.