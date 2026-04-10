Death by Scrolling ha una data di uscita anche su console, è il nuovo gioco dell'autore di Monkey Island

Seguendo le sue ispirazioni eclettiche di questo periodo di maturità, Death by Scrolling ha una struttura decisamente diversa rispetto alle produzioni classiche di Ron Gilbert , presentandosi come un RPG roguelike a scorrimento verticale, elemento ribadito in maniera chiara anche nel titolo stesso.

Dopo l'approdo su PC, Death by Scrolling arriva anche su console e giungerà veramente presto, con la data di uscita fissata per il 16 aprile su PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch : si tratta di un titolo particolarmente interessante anche perché è il nuovo gioco di Ron Gilbert, autore di Monkey Island e tante altre avventure grafiche storiche.

Un bizzarro action RPG a scorrimento

Presentato all'Opening Night Live 2025 per la prima volta, Death by Scrolling è arrivato su PC attraverso Steam lo scorso 28 ottobre, e sta dunque per arrivare anche su console, insieme a un sostanzioso aggiornamento che apporta anche nuovi contenuti.

Si tratta di un gioco d'azione con elementi da RPG roguelike la cui progressione è dettata dallo scrolling verticale, che ci lancia nelle caotiche profondità di "Purgatory Inc.", ora sotto una nuova gestione, a quanto pare.

Si tratta di scegliere un personaggio, ognuno dotato di proprie abilità e caratteristiche, e lanciarsi nello scrolling, progredendo per livelli infiniti e cercando di arrivare più avanti possibile combattendo nemici di varia forma.

Non manca ovviamente il tocco di umorismo tipico di Gilbert, mentre l'arrivo su console porta con sé anche un importante aggiornamento con l'aggiunta di un nuovo personaggio giocabile, una nuova ambientazione e vari miglioramenti al gameplay.