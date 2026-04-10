Graveyard Keeper 2 è stato annunciato e il primo è ora gratis su PC, PlayStation e Xbox

Il team Lazy Bear Games ha annunciato Graveyard Keeper 2, il nuovo capitolo del suo particolare gestionale di cimitero, per PC e console, al contempo lanciando un'interessante promozione che mette a disposizione il primo Graveyard Keeper ora gratis su PC, PS5 e Xbox Series X|S ma solo per un periodo limitato di tempo.
Pubblicato da tinyBuild e sviluppato da Lazy Bear, Graveyard Keeper 2 s presenta come una versione potenziata, arricchita ed espansa del primo capitolo, ponendoci ancora una volta nei panni del custode di un cimitero, alle prese con una quantità di attività sorprendentemente ampia.
In questo caso, il protagonista diventa nientemeno che Grande Inquisitore, ed è responsabile della restaurazione totale di una città a partire dal suo cimitero, portando alla creazione di un vero e proprio esercito di non morti per salvare il reame dall'apocalisse.
Una sorta di Stardew Valley macabro
Come una sorta di macabro Stardew Valley, Graveyard Keeper 2 ci richiede di gestire il nostro cimitero medievale ma anche prendere parte ad attività alquanto inquietanti, tutte però messe in scena con un notevole umorismo grottesco.
Il nostro ruolo prevede infatti anche la gestione di una sorta di esercito di zombie, l'automazione di vari elementi di costruzione e mantenimento delle strutture e la necessità di restaurare la città e riportarla all'antico splendore.
In tutto questo, il primo Graveyard Keeper è ora gratis per tutti su PC, PS5 e Xbox Series X|S, scaricabile dai link riportati qui sotto:
La promozione è valida fino al 13 aprile, dunque non avete molto tempo per procedere al riscatto del gioco.