La promozione è valida fino al 13 aprile , dunque non avete molto tempo per procedere al riscatto del gioco.

In tutto questo, il primo Graveyard Keeper è ora gratis per tutti su PC, PS5 e Xbox Series X|S, scaricabile dai link riportati qui sotto:

Il nostro ruolo prevede infatti anche la gestione di una sorta di esercito di zombie, l'automazione di vari elementi di costruzione e mantenimento delle strutture e la necessità di restaurare la città e riportarla all'antico splendore.

In questo caso, il protagonista diventa nientemeno che Grande Inquisitore, ed è responsabile della restaurazione totale di una città a partire dal suo cimitero, portando alla creazione di un vero e proprio esercito di non morti per salvare il reame dall'apocalisse.

Il team Lazy Bear Games ha annunciato Graveyard Keeper 2 , il nuovo capitolo del suo particolare gestionale di cimitero, per PC e console, al contempo lanciando un'interessante promozione che mette a disposizione il primo Graveyard Keeper ora gratis su PC, PS5 e Xbox Series X|S ma solo per un periodo limitato di tempo .

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Graveyard Keeper 2 è stato annunciato e il primo è ora gratis su PC, PlayStation e Xbox