Death By Scrolling di Ron Gilbert è disponibile su Steam e costa davvero poco

Il gioco è disponibile su Steam a un prezzo davvero molto accessibile: 7,79 euro (7,01 euro in offerta lancio) e attualmente pare essere stato accolto positivamente dai giocatori, con recensioni molto positive, anche se sono troppo poche per avere un'idea concreta del suo effettivo gradimento.

L'editore Microprose e la software house Terrible Toybox hanno annunciato la disponibilità di Death by Scrolling , l'ultima fatica di Ron Gilbert , autore della serie Monkey Island e di Thimbleweed Park .

Lo scrolling che uccide

In Death by Scrolling il giocatore sfugge allo scrolling dello schermo, che prosegue qualsiasi cosa accada. L'obiettivo è quello di attraversare il Purgatorio e farsi traghettare verso una non vita migliore. Se siete interessati c'è anche un nuovo trailer di gameplay, tutto da guardare.

Le caratteristiche principali parlano di: un cast variegato di personaggi, formato da "vari disadattati, ognuno con le proprie abilità, poteri e un senso dello stile tragico"; caos a scorrimento verticale, con lo schermo che non smette mai di muoversi; inseguimento implacabile, con la morte sempre alle nostre calcagna; oro e gemme da raccogliere per acquistare potenziamenti da avidi mercanti; missioni secondarie e corse bonus e tanti mostri. Ci sono anche delle classifiche online, per confrontare i propri risultati con quelli degli altri.

Come detto, attualmente Death By Scrolling è disponibile solo su Steam, ma presto arriverà anche su Xbox, PlayStation e Nintendo Switch.