Death By Scrolling di Ron Gilbert è disponibile su Steam e costa davvero poco

L'editore Microprose e la software house Terrible Toybox hanno annunciato la disponibilità di Death by Scrolling, l'ultima fatica di Ron Gilbert, autore della serie Monkey Island e di Thimbleweed Park.
Il gioco è disponibile su Steam a un prezzo davvero molto accessibile: 7,79 euro (7,01 euro in offerta lancio) e attualmente pare essere stato accolto positivamente dai giocatori, con recensioni molto positive, anche se sono troppo poche per avere un'idea concreta del suo effettivo gradimento.
Lo scrolling che uccide
In Death by Scrolling il giocatore sfugge allo scrolling dello schermo, che prosegue qualsiasi cosa accada. L'obiettivo è quello di attraversare il Purgatorio e farsi traghettare verso una non vita migliore. Se siete interessati c'è anche un nuovo trailer di gameplay, tutto da guardare.
Le caratteristiche principali parlano di: un cast variegato di personaggi, formato da "vari disadattati, ognuno con le proprie abilità, poteri e un senso dello stile tragico"; caos a scorrimento verticale, con lo schermo che non smette mai di muoversi; inseguimento implacabile, con la morte sempre alle nostre calcagna; oro e gemme da raccogliere per acquistare potenziamenti da avidi mercanti; missioni secondarie e corse bonus e tanti mostri. Ci sono anche delle classifiche online, per confrontare i propri risultati con quelli degli altri.
Come detto, attualmente Death By Scrolling è disponibile solo su Steam, ma presto arriverà anche su Xbox, PlayStation e Nintendo Switch.