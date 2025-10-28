Apple passa ai modem C2 a 4nm per i futuri iPhone, velocità e compatibilità avanzate

Tuttavia, a differenza dei recenti chip A20 e A20 Pro, il C2 non sfrutterà il più avanzato processo produttivo a 2nm di TSMC, ma sarà fabbricato sul nodo N4 a 4nm , una tecnologia più datata ma ancora performante. Il C2 segue il C1 introdotto con l'iPhone 16e , anch'esso prodotto su processo N4, confermando che per i modem 5G non vi è un grande vantaggio nell'adottare subito litografie più avanzate.

Apple, con il modem C2, adotta una soluzione più economica

TSMC ha riservato la maggior parte della sua capacità iniziale a 2nm ad altri chip, mentre Apple ha scelto una soluzione più economica e consolidata per il suo modem, riducendo così i costi senza compromettere prestazioni fondamentali.

Secondo l'analista Ming-Chi Kuo, i modem non sono tra i componenti più energivori di uno smartphone e aggiornare il processo produttivo non garantirebbe un significativo aumento della velocità di trasmissione. Tuttavia, il C2 offrirà una grande novità rispetto al C1 e al C1X, supportando sia le reti 5G mmWave sia sub-6GHz, un cambiamento che promette notevoli miglioramenti in termini di velocità e connettività.