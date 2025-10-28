Ormai circa il 90% dei giochi di Windows gira anche su Linux

Con gli anni, Linux ha fatto enormi passi in avanti come sistema da gioco, grazie soprattutto al lavoro straordinario degli sviluppatori di WINE e Proton, e ad hardware come lo Steam Deck. Secondo le statistiche più recenti di ProtonDB, sta per essere raggiunto un traguardo straordinario: il 90% dei giochi Windows funzionanti su Linux .

Dati incoraggianti

Chiaramente esistono diversi gradi di compatibilità che i giocatori devono considerare quando verificano se i loro titoli preferiti funzionano su distribuzioni Linux come Mint, Zorin, Bazzite o persino SteamOS, ma è comunque un risultato notevole, soprattutto ora che Windows 10 è stato completamente dismesso.

Il grafico citato nel post si basa sulle cinque definizioni di giocabilità adottate da Boiling Steam, da cui sono tratti i dati, che comunque non si discostano molto dalle valutazioni legate a Steam Deck fornite da Valve. La differenza principale è che Boiling Steam non considera le prestazioni sullo Steam Deck come un fattore limitante per il gameplay, quindi la compatibilità è più alta e, in un certo senso, le sue valutazioni risultano più utili per gli utenti di PC desktop e laptop, che in genere dispongono di sistemi ben più potenti dello Steam Deck.

Il livello Platinum (verde) di Boiling Steam indica i giochi che funzionano perfettamente "out of the box", cioè senza bisogno di alcuna modifica. Il livello Gold (verde chiaro) richiede solo piccoli aggiustamenti. I giochi Silver (giallo) sono giocabili, ma presentano alcune imperfezioni. I titoli Borked (rosso scuro), invece, si rifiutano semplicemente di avviarsi. Infine, i giochi Bronze (rosso) si trovano in quella zona grigia tra Silver e Borked.

Osservando l'andamento dei grafici, si nota una crescita incoraggiante del numero di nuovi titoli con valutazione Platinum (verde) e un progressivo assottigliarsi delle aree rosse e rosso scuro. Peccato che alcuni titoli molto popolari non sembrano destinati a diventare compatibili con Linux nel prossimo futuro.