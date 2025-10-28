No, non ci sono scene "ultra intime" tagliate dal film di Chainsaw Man, era solo un errore

I fan di Chainsaw Man sono prontissimi a cogliere ogni indizio sulla relazione tra Reze e Denji in ogni opera dedicata alla serie. Naturalmente anche nel film Chainsaw Man - Il Film: La storia di Reze, attualmente nei cinema. Così, quando un tweet del portale giapponese Live Door ha ricevuto una traduzione automatica che menzionava una scena "ultra intima" tagliata dal film, il pubblico è andato letteralmente in visibilio. Sfortunatamente per chi ci sperava, non esiste, perché si è trattato solo di un errore di traduzione.