No, non ci sono scene "ultra intime" tagliate dal film di Chainsaw Man, era solo un errore

I fan di Chainsaw Man sono prontissimi a cogliere ogni indizio sulla relazione tra Reze e Denji in ogni opera dedicata alla serie. Naturalmente anche nel film Chainsaw Man - Il Film: La storia di Reze, attualmente nei cinema. Così, quando un tweet del portale giapponese Live Door ha ricevuto una traduzione automatica che menzionava una scena "ultra intima" tagliata dal film, il pubblico è andato letteralmente in visibilio. Sfortunatamente per chi ci sperava, non esiste, perché si è trattato solo di un errore di traduzione.
Errore di traduzione
La presunta "scena" si è poi rivelata essere in realtà una serie di immagini che ritraevano i momenti più intimi tra Denji e Reze, pubblicate su Twitter dalla casa di produzione Toho, niente per cui strapparsi le vesti, come potete vedere qui di seguito.
Live Door ha comunque svelato che chi andrà a vedere il film a partire dal 1º novembre riceverà un "bonus" speciale: una stampa raffigurante Reze distesa sulla spiaggia.
Nel frattempo, Chainsaw Man - Il Film: La storia di Reze ha raggiunto la vetta del box office statunitense durante il weekend, unendosi a Demon Slayer: Infinity Castle nella classifica degli anime del 2025 capaci di conquistare il primo posto al botteghino USA. Probabilmente non farà gli stessi numeri, ma è comunque un segno della crescita degli anime sul mercato internazionale.