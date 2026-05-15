Forza Horizon 6 presenta le prime 10 auto ottenibili con la Playlist del Festival

Già vista nei precedenti capitoli, la Playlist del Festival è un sistema di progressione stagionale che si sblocca dopo aver ottenuto il primo Wristband al Festival , un obiettivo raggiungibile nelle prime ore di gioco. Da quel momento, ogni settimana i giocatori possono completare una serie di attività , come gare, stunt, sfide fotografiche, prove speciali e nuovi tipi di incarichi introdotti per l'occasione, per accumulare Playlist Points. Raggiungendo determinate soglie si ottengono ricompense esclusive, tra cui due auto stagionali ogni settimana.

Tramite il sito ufficiale della serie Forza, Playground Games ha presentato le prime dieci auto che i giocatori potranno ottenere in Forza Horizon 6 prendendo parte alla Playlist del Festival nelle prime settimane dal lancio.

Tutte le auto ottenibili

La Serie 1, intitolata Welcome to Japan, sarà disponibile dal 21 maggio al 18 giugno e offrirà ai giocatori le prime dieci auto ottenibili tramite la Playlist in un totale di cinque settimane, come ad esempio la Mazda Furai 2008 dell'immagine di copertina.



Le abbiamo elencate di seguito:

1999 Toyota Altezza RS200 Z Edition - si ottiene accumulando 20 punti durante la Stagione Estiva.

- si ottiene accumulando 20 punti durante la Stagione Estiva. 2006 Mitsubishi Lancer Evolution IX MR - si ottiene accumulando 40 punti durante la Stagione Estiva.

- si ottiene accumulando 40 punti durante la Stagione Estiva. 1997 Nissan Skyline GT‑R V‑Spec - si ottiene accumulando 20 punti durante la Stagione Autunnale.

- si ottiene accumulando 20 punti durante la Stagione Autunnale. 1991 Honda CR‑X SiR - si ottiene accumulando 40 punti durante la Stagione Autunnale.

- si ottiene accumulando 40 punti durante la Stagione Autunnale. 2019 Subaru STI S209 - si ottiene accumulando 20 punti durante la Stagione Invernale.

- si ottiene accumulando 20 punti durante la Stagione Invernale. 2016 Toyota Land Cruiser Arctic Trucks - si ottiene accumulando 40 punti durante la Stagione Invernale.

- si ottiene accumulando 40 punti durante la Stagione Invernale. 1996 Toyota Starlet Glanza V - si ottiene accumulando 20 punti durante la Stagione Primaverile.

- si ottiene accumulando 20 punti durante la Stagione Primaverile. 1974 Toyota Corolla SR5 - si ottiene accumulando 40 punti durante la Stagione Primaverile.

- si ottiene accumulando 40 punti durante la Stagione Primaverile. 2008 Mazda Furai - si ottiene accumulando 60 punti complessivi nell'intera serie "Welcome to Japan".

- si ottiene accumulando 60 punti complessivi nell'intera serie "Welcome to Japan". 2010 Nissan 370Z - si ottiene accumulando 120 punti complessivi nell'intera serie "Welcome to Japan".

Vi ricordiamo che Forza Horizon 6 sarà disponibile per tutti i giocatori su PC, Xbox Series X|S e Game Pass da martedì 19 maggio. Chi ha acquistato la Premium Edition può iniziare a giocare già da ora grazie all'accesso anticipato di quattro giorni.