Apple lavora a un nuovo MacBook Neo: ecco le due novità previste

Le ultime indiscrezioni suggeriscono che Apple stia già preparando un nuovo MacBook Neo con alcune novità. Il dispositivo dovrebbe introdurre alcuni miglioramenti specifici, pensati per offrire un'esperienza ancora più convincente. Inoltre, il prodotto potrebbe essere offerto in nuove colorazioni, sebbene quest'ultimo aspetto sia meno rilevante.

Cosa cambia con il MacBook Neo 2?

Prima di tutto, le informazioni sono state riportate da Mark Gurman di Bloomberg. Sebbene la fonte sia abbastanza affidabile, si tratta comunque di indiscrezioni da prendere con la dovuta cautela. In ogni caso, i nuovi modelli dovrebbero adottare il chip A19 Pro e disporre di 12 GB di RAM, rispetto agli attuali 8 GB del chip A18. Di conseguenza, il nuovo MacBook Neo dovrebbe offrire prestazioni superiori sia nelle attività quotidiane sia in quelle più impegnative, grazie a una maggiore potenza di calcolo, un multitasking più fluido e una gestione più efficiente delle applicazioni.

MacBook Neo

Inoltre, questo aggiornamento permetterebbe al dispositivo di supportare AFM 3 Core Advanced, il modello di intelligenza artificiale locale più avanzato di Apple, basato su 20 miliardi di parametri e ottimizzato per i chip Apple Silicon. Infine, potremmo aspettarci nuove colorazioni che si aggiungeranno a quelle già presenti, ma per ora non sono stati svelati ulteriori dettagli. Secondo quanto ipotizzato, il modello di seconda generazione potrebbe fare il suo debutto intorno alla prima metà del prossimo anno, ricordando che l'attuale MacBook Neo è uscito a marzo di quest'anno.

Tuttavia, il nuovo modello potrebbe arrivare con un aumento di prezzo, rendendo il MacBook Neo meno accessibile rispetto alla versione iniziale, soprattutto considerando i possibili aggiornamenti hardware previsti.