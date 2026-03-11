Quake spunta in una nuova registrazione del marchio, per opera della compagnia madre di id Software

id Software ha lavorato negli ultimi anni all'amata serie di sparatutto DOOM, portandola verso un nuovo successo tramite un reboot del 2016 e i suoi seguiti. Nel frattempo, un'altra grande IP della compagnia - Quake - è stata mantenuta attiva con remaster dei primi due capitoli e patch per supportare l'RTX, che hanno dato la speranza che un nuovo capitolo possa essere in lavorazione.
Ora, questa speranza si fa un po' più forte visto che ZeniMax Media - compagnia madre di id Software - ha registrato un marchio per Quake.
Il marchio di Quake
La parte più importante, come potete vedere nell'immagine qui sotto, è che si tratta di un nuovo marchio, non del rinnovo di uno vecchio già esistente.
Ovviamente, questo non ci dice molto e non dobbiamo subito dare per scontato che un nuovo gioco sia in arrivo, soprattutto non a breve termine. È possibile che ZeniMax Media abbia semplicemente deciso di mettere al sicuro un nuovo marchio per Quake per usi futuri.
Inoltre, è possibile che un gioco sia in sviluppo ma venga cancellato prima dell'annuncio. Ricordiamo anche che id Software e ZeniMax Media sono parte di Microsoft, che è in una fase di transizione con il passaggio di consegne alla nuova CEO, Asha Sharma, che sostituisce Phil Spencer. Non è impossibile che nuove priorità spingano Microsoft a mettere in pausa o cancellare certi progetti videoludici.
