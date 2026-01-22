Speedball sta per arrivare e un trailer brutale fa la panoramica del gameplay

Rebellion ha pubblicato un nuovo trailer di Speedball , per anticipare il lancio del 27 gennaio, annunciato negli scorsi giorni . Come saprete, oltre a uscire dall'Accesso Anticipato su PC, arriverà anche su Xbox Series X e S, nonché su PlayStation 5, per la gioia di chi ha amato la serie classica dei Bitmap Brothers e vuole vedere come si è evoluta.

Tanta brutalità

Il filmato spiega i diversi aspetti del gameplay attraverso dei frammenti di gameplay. Spiega le regole generali del gioco, il sistema di punteggio, basato su goal, rimbalzati e arti spezzati.

Vengono mostrate anche alcune delle arene che faranno parte della versione finale, nonché le sei modalità. Insomma, c'è tanto da guardare, soprattutto per quelli curiosi di sapere come sta venendo su il gioco.

Speedball è un tentativo di rilancio della storica serie nata ai tempi dell'Amiga e poi convertita su tantissimi sistemi. Il primo capitolo risale al 1988, ma il più famoso è sicuramente il secondo, Speedball 2: Brutal Deluxe, risalente al 1990. Il lancio in Accesso Anticipato del nuovo Speedball è avvenuto il 29 ottobre 2024. Insomma, è stato in sviluppo supportato dalla comunità per più di un anno.

Ambientato in un cupissimo 2138, Speedball è uno sport futuristico senza esclusione di colpi, utilizzato dalle mega-corporazioni per distrarre le masse oppresse dalle loro vite miserabili. È l'unico sport che consente a due squadre potenziate ciberneticamente di affrontarsi in partite in cui ogni scorrettezza è consentita.

Le caratteristiche principali del gioco parlano di partite incredibilmente frenetiche, esplosive e imprevedibili, di un'ampia varietà di squadre e arene, di ostacoli e abilità specifici delle arene da sfruttare per ottenere vantaggi sugli avversari, della Slam Cam al rallentatore che consente di catturare i placcaggi più viscerali e brutali, di partite in stile arcade e di una sezione manageriale più profonda, che consente di organizzare la propria squadra, adattandola allo stile di gioco preferito.