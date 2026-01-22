Il trailer di Star Wars: Maul - Shadow Lord rivela la data di uscita su Disney+

1

Dopo il teaser di ieri, è stato pubblicato il trailer ufficiale di Star Wars: Maul - Shadow Lord, la nuova serie animata che ora ha anche una data di uscita ufficiale su Disney+.

Lucasfilm Animation ha pubblicato il trailer ufficiale di Star Wars: Maul - Shadow Lord, la nuova serie animata che riporta sullo schermo uno dei personaggi più iconici dell'universo di Guerre Stellari, e che ora ha una data di uscita su Disney+.

Shadow Lord sarà disponibile a partire dal 6 aprile con i primi due episodi, dopodiché arriveranno altri due episodi ogni settimana fino al finale, che verrà trasmesso in concomitanza con lo Star Wars Day, il prossimo 4 maggio.

Ambientata dopo gli eventi di Star Wars: The Clone Wars, la serie racconta di come il potente guerriero cerchi di ricostruire il proprio sindacato criminale su di un pianeta ancora non toccato dall'influenza dell'Impero, incrociando il cammino con un giovane Padawan che potrebbe diventare il suo apprendista.

Star Wars: Maul - Shadow Lord si distingue anche per uno stile visivo che combina animazione stilizzata e tecniche artigianali: "Il direttore della fotografia, luci e VFX Joel Aron ha davvero alzato l'asticella tornando a metodi pratici, catturando pennellate dipinte su vetro e persino matte painting su tela", ha spiegato la produttrice Athena Portillo.

Un'avventura di ampio respiro

Annunciata lo scorso aprile, Star Wars: Maul - Shadow Lord sarà composta da dieci episodi tutti collegati fra di loro. "Questa serie è altamente seriale, tutto è profondamente connesso dall'inizio alla fine", ha spiegato il regista Brad Rau. "Volevamo creare una corsa adrenalinica piena d'azione, con il ritmo di una montagna russa, ispirata ai serial classici che influenzarono George Lucas", ha aggiunto lo sceneggiatore Matt Michnovetz. La storia si svolge su Janix, una città costruita in un cratere, descritta come "una parte Gotham, una parte Metropolis e cento per cento Star Wars": un ambiente ideale per intrighi criminali e giochi di potere. Sullo sfondo, l'Impero e l'Inquisitorius stringono la loro morsa sulla galassia.

Non più Sith, Maul viene mostrato sotto una nuova luce, con momenti inaspettati come una cerimonia del tè, simbolo di una profondità inedita del personaggio. "Stiamo scoprendo nuove sfaccettature di Maul che sorprenderanno i fan", ha detto Rau.

