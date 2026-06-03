Spider-Man comparirà in Marvel's Wolverine? Il team risponde

Marvel's Wolverine è il nuovo gioco di Insomniac Games, che ha passato gli ultimi anni a lavorare prima di tutto su Spider-Man. Le due storie sono ambientate nello stesso universo narrativo e quindi i fan si stanno chiedendo se ci sarà qualche sorta di cross-over.

Le parole di Insomniac sul cross-over tra Spider-Man e Wolverine

Marcus Smith, creative director di Marvel's Wolverine, ha spiegato che nel videogioco dedicato a Logan non possiamo aspettarci di vedere Spider-Man.

"È corretto che sia ambientato nell'universo Marvel 1048, che è l'universo videoludico di Insomniac. Si svolge nello stesso mondo, ma non abbiamo alcun crossover. Spider-Man non farà la sua comparsa in Wolverine."

Come vi abbiamo già raccontato, in Marvel's Wolverine i mutanti non sono noti a livello mondiale e perlopiù si nascondono dal resto della società per non correre pericoli. Di conseguenza è credibile che Peter Parker e Miles Morales non abbiano alcuna idea dell'esistenza di Logan e di altri mutanti, quindi ha senso che non intervengano negli eventi di Marvel's Wolverine, sebbene siano nello stesso universo.

Inoltre, riteniamo che il livello di violenza di Wolverine potrebbe non essere facilmente adattabile alla personalità dei due Spider-Man, che provengono da giochi dove i cattivi non possono mai morire (ad esempio, se li lanciamo da un palazzo le ragnatele li appendono ai lati dell'edificio per non farli morire con la caduta).