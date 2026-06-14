Trump come Naruto è la goccia che ha fatto traboccare il vaso: fan di anime e manga in rivolta

Il presidente USA Donald Trump continua a sfruttare elementi della cultura popolare per fare propaganda, e diverse volte questo ha coinvolto anche personaggi di manga, anime e videogiochi, ma ultimamente sembra essersi spinto particolarmente oltre con la sua trasformazione in Naruto, che ha di fatto rappresentato la proverbiale goccia che ha fatto traboccare il vaso, scatenando la rivolta di molti fan.

La questione non è proprio recente: già lo scorso marzo era stata aperta una petizione per chiedere ufficialmente alla Casa Bianca di evitare di utilizzare i personaggi di anime e manga come supporto per i suoi interventi social a sostegno della propaganda presidenziale, senza che questa ottenesse però grande visibilità.

Una notevole spinta si è però rilevata quando, lo scorso 6 giugno, sul suo social Truth il presidente Trump ha pubblicato un ulteriore video realizzato con intelligenza artificiale che lo mostra nei panni di Naruto, una sorta di sacrilegio agli occhi dei tanti appassionati della serie.