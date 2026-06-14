Trump come Naruto è la goccia che ha fatto traboccare il vaso: fan di anime e manga in rivolta

Il presidente USA Donald Trump continua a sfruttare elementi della cultura popolare per fare propaganda, e diverse volte questo ha coinvolto anche personaggi di manga, anime e videogiochi, ma ultimamente sembra essersi spinto particolarmente oltre con la sua trasformazione in Naruto, che ha di fatto rappresentato la proverbiale goccia che ha fatto traboccare il vaso, scatenando la rivolta di molti fan.
La questione non è proprio recente: già lo scorso marzo era stata aperta una petizione per chiedere ufficialmente alla Casa Bianca di evitare di utilizzare i personaggi di anime e manga come supporto per i suoi interventi social a sostegno della propaganda presidenziale, senza che questa ottenesse però grande visibilità.
Una notevole spinta si è però rilevata quando, lo scorso 6 giugno, sul suo social Truth il presidente Trump ha pubblicato un ulteriore video realizzato con intelligenza artificiale che lo mostra nei panni di Naruto, una sorta di sacrilegio agli occhi dei tanti appassionati della serie.
Un sacrilegio
A dire il vero, il video in questione mostra anche diversi altri elementi problematici, andando a fare un mistone di aberrazioni culturali assortite, ma un frammento in particolare vede Trump diventare Naruto mentre esegue la tecnica della moltiplicazione del corpo.
Questo ha fatto incrementare in maniera notevole la visibilità della petizione contro questi metodi comunicativi di Trump e ha innescato ulteriori polemiche.
La casa editrice Shueisha ha riferito che i diritti d'autore delle immagini legate a Naruto appartengono agli studi d'animazione che hanno prodotto la serie, sostenendo inoltre che l'autore Masashi Kishimoto non commenterà la questione.
I sottoscrittori della petizione chiedono al ministero degli Esteri giapponese e all'ambasciata giapponese negli USA di "garantire il rispetto del valore e della dignità della cultura dei manga e degli anime", e a questo punto è da vedere come si svilupperà la questione.
In precedenza, avevamo visto anche Trump diventare Master Chief in una immagine ufficiale della Casa Bianca che sembrava celebrare Halo su PS5, mentre anche il governo giapponese aveva espresso il suo disagio nell'uso dei giochi Nintendo per la propaganda di Trump.
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