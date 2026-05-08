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Il soulslike del granchio, Another Crab’s Treasure, è su Instant Gaming a meno di 3€ per PC Steam

L'action soulslike dal tono più leggero riceve uno sconto molto aggressivo su Instant Gaming per PC Steam.

NOTIZIA di Raffaele Staccini   —   08/05/2026
Another Crab’s Treasure
Another Crab's Treasure
Another Crab's Treasure
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Tra le offerte più interessanti delle ultime ore su Instant Gaming compare anche Another Crab's Treasure per PC Steam. Il gioco, che reinterpreta la formula soulslike in chiave più colorata e ironica, viene proposto con un ribasso netto rispetto al prezzo di listino originale. Trovate l'offerta nel box qui sopra o tramite il link diretto alla pagina prodotto. Il prezzo attuale è di 2,89€ IVA esclusa, che salgono a 3,53€ con IVA italiana al 22%. Il listino resta fissato a 30€, con uno sconto dell'88,2%. Una fascia di prezzo particolarmente interessante per un titolo uscito relativamente di recente e rimasto piuttosto visibile nel panorama indie.

Un soulslike diverso dal solito

Another Crab's Treasure prende alcune meccaniche tipiche dei soulslike, ma le inserisce in un mondo marino più stilizzato e meno cupo rispetto agli standard del genere. Il protagonista, un piccolo granchio eremita, utilizza oggetti recuperati dai rifiuti oceanici come protezione improvvisata.

Il contrasto tra atmosfera più leggera e struttura impegnativa è uno degli aspetti che hanno contribuito alla popolarità del gioco online. A questo prezzo, può diventare una buona occasione per chi vuole provare un soulslike meno tradizionale senza spendere troppo. Qui trovate la nostra recensione.

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