Il soulslike del granchio, Another Crab’s Treasure, è su Instant Gaming a meno di 3€ per PC Steam

Tra le offerte più interessanti delle ultime ore su Instant Gaming compare anche Another Crab's Treasure per PC Steam. Il gioco, che reinterpreta la formula soulslike in chiave più colorata e ironica, viene proposto con un ribasso netto rispetto al prezzo di listino originale. Trovate l'offerta nel box qui sopra o tramite il link diretto alla pagina prodotto. Il prezzo attuale è di 2,89€ IVA esclusa, che salgono a 3,53€ con IVA italiana al 22%. Il listino resta fissato a 30€, con uno sconto dell'88,2%. Una fascia di prezzo particolarmente interessante per un titolo uscito relativamente di recente e rimasto piuttosto visibile nel panorama indie.
Un soulslike diverso dal solito
Another Crab's Treasure prende alcune meccaniche tipiche dei soulslike, ma le inserisce in un mondo marino più stilizzato e meno cupo rispetto agli standard del genere. Il protagonista, un piccolo granchio eremita, utilizza oggetti recuperati dai rifiuti oceanici come protezione improvvisata.
Il contrasto tra atmosfera più leggera e struttura impegnativa è uno degli aspetti che hanno contribuito alla popolarità del gioco online. A questo prezzo, può diventare una buona occasione per chi vuole provare un soulslike meno tradizionale senza spendere troppo. Qui trovate la nostra recensione.
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