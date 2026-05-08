Il soulslike del granchio, Another Crab’s Treasure, è su Instant Gaming a meno di 3€ per PC Steam

Tra le offerte più interessanti delle ultime ore su Instant Gaming compare anche Another Crab's Treasure per PC Steam. Il gioco, che reinterpreta la formula soulslike in chiave più colorata e ironica, viene proposto con un ribasso netto rispetto al prezzo di listino originale. Trovate l'offerta nel box qui sopra o tramite il link diretto alla pagina prodotto. Il prezzo attuale è di 2,89€ IVA esclusa, che salgono a 3,53€ con IVA italiana al 22%. Il listino resta fissato a 30€, con uno sconto dell'88,2%. Una fascia di prezzo particolarmente interessante per un titolo uscito relativamente di recente e rimasto piuttosto visibile nel panorama indie.