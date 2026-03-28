Il trailer esteso di Artificial Detective include sequenze inedite

IGN ha pubblicato il trailer esteso di Artificial Detective, l'interessante action adventure sviluppato da Vivix che è stato presentato nel corso dell'ultimo Xbox Partner Preview e che farà il proprio debutto su PC, PS5 e Xbox Series X|S nel 2027.

Il video, che include alcune scene inedite, non stravolge il montaggio che abbiamo già visto e si sofferma più che altro su di un paio di dettagli legati alla comparsa della misteriosa entità nanotecnologica che corrompe e distrugge tutto ciò che tocca.

L'incidente che questa bizzarra forma di vita causa nel corso del trailer resta l'episodio centrale di un racconto che, a quanto pare, non si farà problemi a mostrare uccisioni truculente, né a mettere in campo un sistema di combattimento sfaccettato.

Il protagonista del gioco, l'androide AD 2846, sembra infatti dotato di diverse risorse offensive, che includono anche la possibilità di recuperare armi in giro e utilizzarle per sconfiggere nemici particolarmente ostici, come quello degli istanti finali del video.