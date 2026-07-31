Il video musicale ufficiale di Stellar Blade: Blood Rain è fatto con l'IA: fan infuriati

Il video, che trovate qui sotto, mostra la protagonista Evie mentre canta, balla ed esplora le strade della città futuristica già vista nel primo trailer, accompagnata da un brano in stile K‑Pop. Non manca una sequenza extra "backstage" in cui il modello virtuale del personaggio interagisce e scherza con il team di Shift Up, e in un'altra scena Evie tiene in mano un portachiavi brandizzato K‑Pop Demon Hunters , nonostante Stellar Blade non abbia alcun legame con quel film.

Il canale YouTube ufficiale di Shift Up ha pubblicato un video musicale di Stellar Blade: Blood Rain , intitolato "Wanna be in LOVE". Fin qui nulla di strano: è un modo originale per promuovere il gioco in vista dell'uscita. Tuttavia, già dai primi secondi è evidente che il filmato è stato realizzato in parte tramite intelligenza artificiale , come confermato dalla descrizione stessa: "l'audio o le immagini sono stati alterati o generati completamente con l'AI".

Reazioni negative

La pubblicazione ha scatenato numerose reazioni negative tra i fan, prevedibili considerando quanto i contenuti generati dall'IA siano malvisti nell'ambito videoludico. Tra i commenti più diffusi spicca "Are we deadass?", espressione slang traducibile con "Sul serio?" o "Ma siete seri?", accompagnata da critiche più dure e da commenti ironici. Non manca comunque chi, pur notando l'uso massiccio dell'IA, afferma di aver apprezzato il video, sebbene rappresenti una minoranza.

Stellar Blade: Blood Rain è una delle novità più rilevanti annunciate alla Summer Game Fest 2026, dove è stato mostrato il primo trailer ufficiale. Al momento il gioco non ha ancora una data di uscita e i dettagli sono scarsi: di fatto, questo video musicale è una delle poche novità arrivate dopo l'annuncio, motivo per cui una certa delusione di parte della community è comprensibile.