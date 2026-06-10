Bradley the Badger, il nuovo gioco del team italiano guidato da un ex Ubisoft, ha trovato un editore

Ricordiamo che Christian Cantamessa è un ex Rockstar Games (ha scritto per Red Dead Redemption, ad esempio), mentre Davide Soliani è un ex Ubisoft Milano (Mario + Rabbids).

L'Italia non sarà forse la nazione più famosa per lo sviluppo videoludico, ma anche nello Stivale non manca l'iniziativa e la voglia di creare qualcosa di nuovo. Day 4 Night Studios - fondato da Davide Soliani e Christian Cantamessa - sta infatti lavorando al proprio primo gioco Bradley the Badger . Ora, il team è felice di annunciare di aver trovato un editore per il videogioco: Focus Entertainment .

Le parole di Focus Entertainment, Davide Soliani e Christian Cantamessa

"Focus Entertainment supporta progetti che portano con sé una visione forte, un'identità chiara e la promessa di un'esperienza unica per i giocatori. Bradley the Badger si è distinto immediatamente per il suo tono, la sua personalità e il suo potenziale", ha affermato Vincent Chataignier, Vice Direttore Generale di Focus Entertainment Publishing.

"Siamo molto orgogliosi di collaborare con Day 4 Night, uno studio fondato da creatori di grande successo ed esperienza, per amplificare l'entusiasmo attorno a questo gioco eccezionale e aiutarlo a realizzare appieno il suo potenziale."

"Con Bradley the Badger, ci siamo proposti di creare un'avventura plasmata da tutto ciò che amiamo dei videogiochi: il loro senso di meraviglia, la loro capacità di sorprendere e le storie emozionanti che vi si nascondono dietro", hanno dichiarato Davide Soliani e Christian Cantamessa, co-fondatori e Game Director di Day 4 Night Studios.

"È un progetto che parla di immaginazione, creatività e della riscoperta di quella scintilla che ci ha fatto innamorare dei videogiochi. Questo è esattamente il tipo di esperienza originale, sincera e divertente che Day 4 Night è stata fondata per realizzare. Focus Entertainment è il partner ideale per Bradley. Sono noti per il loro rispetto verso il talento creativo, per la fiducia nelle idee audaci e per la capacità di portarle ai giocatori di tutto il mondo".

Bradley the Badger è il videogioco che fa satira sui videogiochi, un titolo d'azione, esplorazione ed enigmi.