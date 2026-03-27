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Marvel MaXimum Collection è disponibile, ecco il trailer di lancio

Marvel MaXimum Collection è disponibile a partire da oggi su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch, come conferma il trailer di lancio pubblicato per l'occasione.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   27/03/2026
Alcuni dei personaggi di Marvel MaXimum Collection

Marvel MaXimum Collection è disponibile a partire da oggi su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch, e non poteva ovviamente mancare un trailer di lancio per celebrare questo debutto nel migliore dei modi.

Prodotta da Limited Run Games in collaborazione con Marvel Games e Konami, la raccolta include sei grandi classici che hanno segnato un'epoca; a cominciare da X-Men: The Arcade Game, celebre per la sua frenetica azione cooperativa fino a sei giocatori.

A ciò si aggiungono Captain America and the Avengers, disponibile nelle sue versioni arcade, Mega Drive e NES, nonché due grandi classici dedicati all'Uomo Ragno e al simbionte: Spider-Man / Venom: Maximum Carnage e Venom / Spider-Man: Separation Anxiety.

Marvel MaXimum Collection ha una data di uscita, annunciata con un nuovo trailer Marvel MaXimum Collection ha una data di uscita, annunciata con un nuovo trailer

Completano il pacchetto Spider-Man / X-Men: Arcade's Revenge, che mescola i due universi Marvel in un'esperienza platform d'azione, e Silver Surfer, noto per la sua difficoltà estrema e per essere uno dei titoli più impegnativi dell'era NES.

Le aggiunte moderne

Annunciata esattamente un mese fa, Marvel MaXimum Collection non si limita a riproporre questi classici, ma aggiunge al pacchetto diverse funzionalità moderne che sono state pensate per migliorare l'esperienza.

Parliamo di salvataggi rapidi, rewind e opzioni grafiche che permettono di scegliere tra visualizzazione originale o filtri CRT con scanline, così da ricreare il feeling delle vecchie TV. Non manca inoltre un ricco archivio digitale con scansioni in alta risoluzione di box art, manuali e pubblicità d'epoca, insieme a un player musicale dedicato alle colonne sonore originali.

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