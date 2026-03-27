Marvel MaXimum Collection è disponibile, ecco il trailer di lancio

Marvel MaXimum Collection è disponibile a partire da oggi su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch, e non poteva ovviamente mancare un trailer di lancio per celebrare questo debutto nel migliore dei modi.

Prodotta da Limited Run Games in collaborazione con Marvel Games e Konami, la raccolta include sei grandi classici che hanno segnato un'epoca; a cominciare da X-Men: The Arcade Game, celebre per la sua frenetica azione cooperativa fino a sei giocatori.

A ciò si aggiungono Captain America and the Avengers, disponibile nelle sue versioni arcade, Mega Drive e NES, nonché due grandi classici dedicati all'Uomo Ragno e al simbionte: Spider-Man / Venom: Maximum Carnage e Venom / Spider-Man: Separation Anxiety.

Completano il pacchetto Spider-Man / X-Men: Arcade's Revenge, che mescola i due universi Marvel in un'esperienza platform d'azione, e Silver Surfer, noto per la sua difficoltà estrema e per essere uno dei titoli più impegnativi dell'era NES.