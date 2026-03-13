Marvel MaXimum Collection ha una data di uscita, annunciata con un nuovo trailer

Successivamente arriverà anche la versione fisica , i cui preorder saranno aperti proprio il 27 marzo e andranno avanti fino al 24 maggio, ma non c'è ancora una data di uscita precisa per quanto riguarda la versione su supporto fisico per questo insieme di titoli tutti incentrati sulla licenza Marvel.

Limited Run Games ha annunciato la data di uscita di Marvel MaXimum Collection , al momento per quanto riguarda la versione digitale della raccolta, fissata per il 27 marzo su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch, con un trailer dedicato.

I giochi nella raccolta

All'interno di Marvel MaXimum Collection troviamo sei giochi che spaziano dalle console a 8-bit a quelle a 16-bit fino alle macchine arcade, con titoli d'azione in 2D che vanno dagli action platform ai picchiaduro a scorrimento.

Lo spirito arcade è quello che domina in questa raccolta, che comprende giochi usciti tra gli anni 80 e i 90, l'epoca d'oro delle sale giochi e dei titoli action in 2D.

Ecco la lista dei giochi contenuti in Marvel MaXimum Collection:

X-Men: The Arcade Game (Arcade) - Un picchiaduro a scorrimento incentrato sui celebri X-Men e sull'azione cooperativa

Captain America and The Avengers (Arcade, SEGA Genesis / Mega Drive, Nintendo Entertainment System) - Action a piattaforme con elementi da picchiaduro a scorrimento, che vede il classico misto di super-eroi dagli Avengers

Spider-Man/Venom: Maximum Carnage (Super Nintendo Entertainment System, SEGA Genesis / Mega Drive), action a scorrimento in 2D incentrato sul cross-over tra supereroe e villain, peraltro giocabile in due versioni decisamente diverse come erano quelle per SNES e Mega Drive

Venom/Spider-Man: Separation Anxiety (Super Nintendo Entertainment, SEGA Genesis / Mega Drive) il sequel sulla strana coppia di personaggi, con possibilità di gioco in singolo o in cooperativa per due giocatori

Spider-Man/X-Men: Arcade's Revenge (Super Nintendo Entertainment System, SEGA Genesis / Mega Drive, Game Boy, Game Gear), altro gioco d'azione con cross-over tra personaggi, che si distingue per versioni decisamente diverse a seconda delle piattaforme, dunque a sua volta una sorta di "raccolta nella raccolta"

Silver Surfer (Nintendo Entertainment System), una specie di sparatutto a scorrimento con protagonista Silver Surfer, uscito su NES.

Oltre ad alcuni adattamenti grafici per quanto riguarda risoluzione e performance per le piattaforme moderne, la raccolta presenta anche diversi extra.

Tra questi ci sono Archivi con documenti, libretti originali e altro, un lettore di musica, la possibilità di utilizzare rewind e salvataggi, varie opzioni per la visualizzazione con filtri da applicare, il rollback netcode in X-Men: The Arcade Game, il museo e i cheat selezionabili.