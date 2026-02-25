Marvel MaXimum Collection è stato annunciato da Limited Run Games

Limited Run Games ha annunciato Marvel MaXimum Collection, una raccolta per PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch che include alcuni dei più amati classici Marvel appartenenti all'epoca arcade e delle piattaforme a 8 e 16 bit.

Realizzato in collaborazione con Marvel Games e Konami, il pacchetto include sei giochi, a cominciare da X-Men: The Arcade Game (arcade), con la sua entusiasmante cooperativa per un massimo di sei partecipanti.

Ci sono poi Captain America and the Avengers (arcade, Mega Drive, NES), Spider-Man/Venom: Maximum Carnage (Mega Drive, SNES), Venom/Spider-Man: Separation Anxiety (Mega Drive, SNES), Spider-Man/X-Men: Arcade's Revenge (Mega Drive, SNES, Game Boy, Game Gear) e Silver Surfer (NES).

Marvel MaXimum Collection integra anche funzionalità moderne, come un archivio digitale con le scansioni in alta risoluzione di box art, manuali e pubblicità d'epoca, un player musicale con le colonne sonore originali, rewind e salvataggio rapido, nonché opzioni per visualizzare la grafica in maniera standard o con filtri CRT e scanline.