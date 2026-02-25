0

Marvel MaXimum Collection è stato annunciato da Limited Run Games

Limited Run Games, in collaborazione con Marvel Games e Konami, ha annunciato Marvel MaXimum Collection: una raccolta che include sei classici tie-in Marvel.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   25/02/2026
Gli X-Men in Marvel MaXimum Collection

Limited Run Games ha annunciato Marvel MaXimum Collection, una raccolta per PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch che include alcuni dei più amati classici Marvel appartenenti all'epoca arcade e delle piattaforme a 8 e 16 bit.

Realizzato in collaborazione con Marvel Games e Konami, il pacchetto include sei giochi, a cominciare da X-Men: The Arcade Game (arcade), con la sua entusiasmante cooperativa per un massimo di sei partecipanti.

Ci sono poi Captain America and the Avengers (arcade, Mega Drive, NES), Spider-Man/Venom: Maximum Carnage (Mega Drive, SNES), Venom/Spider-Man: Separation Anxiety (Mega Drive, SNES), Spider-Man/X-Men: Arcade's Revenge (Mega Drive, SNES, Game Boy, Game Gear) e Silver Surfer (NES).

Marvel MaXimum Collection integra anche funzionalità moderne, come un archivio digitale con le scansioni in alta risoluzione di box art, manuali e pubblicità d'epoca, un player musicale con le colonne sonore originali, rewind e salvataggio rapido, nonché opzioni per visualizzare la grafica in maniera standard o con filtri CRT e scanline.

Un ritorno dal passato di Konami, ma non solo

Sappiamo che Konami è tornata ed è interessante anche assistere a rivisitazioni come quella appena annunciata da Limited Run Games, con un pacchetto che include il loro iconico arcade dedicato agli X-Men, approdato nelle sale giochi nel 1992.

Fra gli altri titoli della raccolta ci sono tuttavia diverse produzioni targate Data East e Acclaim, a ribadire ancora una volta lo stretto rapporto fra l'industria dei videogiochi e i personaggi della Casa delle Idee, che va avanti ormai da svariati decenni.

Segnalazione Errore
