0

Il televisore Samsung Neo QLED 4K da 50" è su Amazon con uno sconto impressionante

Per le Offerte di Primavera troviamo su Amazon la Smart TV Samsung Neo QLED 4K da 50". Risparmia fino a 450 €!

NOTIZIA di Stefania Netti   —   13/03/2026
Samsung TV

Su Amazon è disponibile il televisore Samsung Neo QLED 4K da 50" a soli 399 € invece di 840 €, permettendoti di risparmiare fino al 53%. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, potrai restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Le caratteristiche

Si tratta in questo caso del modello QN83F 2025 da 50". Il televisore è dotato di processore NQ4 AI Gen2 con risoluzione 4K AI Upscaling per colori vividi e realistici. L'audio surround 3D sincronizzato offre un'esperienza sonora altamente immersiva, mentre la tecnologia Quantum Matrix Core offre contrasti super definiti e immagini più luminose.

Il televisore Samsung
Il televisore Samsung

Se vuoi giocare, sappi che potrai godere di gameplay ultra fluidi con Motion Xcelerator 144 Hz. Nel complesso si tratta di un prodotto decisamente valido e lo sconto è davvero interessante, quindi ti suggeriamo di approfittarne quanto prima.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Sconti #Migliori offerte Amazon Italia
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Il televisore Samsung Neo QLED 4K da 50" è su Amazon con uno sconto impressionante