Il controller DualSense Rhythm Blue, insieme ad altre colorazioni, è su Amazon al minimo storico

Se cerchi un nuovo controller wireless, il DualSense nelle nuovissime colorazioni Rhythm Blue, Techno Red e Remix Green è su Amazon a 69,99 € invece di 84,99 €, permettendoti di risparmiare il 18%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistare la tua variante preferita attraverso i box sottostanti: Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, potrai restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Un controller affidabile e di alta qualità
Questi nuovi controller presentano delle tonalità brillanti con sfumature scure nella parte superiore. Tecnicamente parlando, i prodotti mantengono le principali caratteristiche e funzionalità per offrirti un'esperienza altamente convincente e immersiva. Troviamo infatti grilletti adattivi, feedback aptico e sensori di movimento integrati per gameplay ancora più coinvolgenti e stimolanti.
Le varie funzionalità disponibili renderanno l'esperienza di gioco ancora più convincente, soprattutto con i titoli pensati proprio per sfruttarne al massimo le potenzialità. Purtroppo il prezzo potrebbe ancora risultare troppo alto per alcuni utenti, ma ti aggiorneremo in caso di ulteriori sconti interessanti.