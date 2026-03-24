Che fine ha fatto Sand: Raiders of Sophie? L'extraction shooter dovrebbe uscire a marzo, ma tutto tace

Su Steam compare ancora l'indicazione "marzo 2026", ma l'assenza di aggiornamenti concreti (l'ultimo risale a fine gennaio) ha spinto molti utenti interessati all'extraction shooter con mech quadrupedi a tempestare di domande i community manager su Discord. Come riporta PCGamer, le risposte, però, restano vaghe e non confermano né smentiscono nulla.

L'uscita di Sand: Raiders of Sophie su PC e PS5 è prevista per il mese di marzo , ma con il mese ormai agli sgoccioli e nessuna comunicazione ufficiale da parte del publisher tinyBuild o degli sviluppatori Hologryph e TowerHouse, cresce il timore di un rinvio dell'ultimo minuto .

Neppure i community manager vogliono sbilanciarsi

"Vogliamo assicurarvi che non vi stiamo ignorando", ha scritto il community manager Jacky sul server Discord ufficiale del gioco. "Siamo davvero dispiaciuti di non poter condividere ancora una data e un orario precisi per il lancio, ma vi promettiamo che vi terremo aggiornati."

A gettare ulteriori dubbi è il commento di un altro community manager, TinyJay, che afferma di "non aver controllo sulle questioni legate allo sviluppo e, naturalmente, lo sviluppo influisce su ciò che possiamo comunicare e su quando possiamo farlo", che sembra quasi suggerire che i responsabili della comunicazione stiano brancolando nel buio tanto quanto i giocatori.

Nel caso venisse confermato un rinvio, non sarebbe di certo il primo caso in cui un gioco viene posticipato a pochi giorni o settimane dal lancio, per quanto in questo caso l'assoluta assenza di comunicazione da parte degli sviluppatori e le risposte poco concrete dei community manager hanno messo in allarme molti utenti interessati.

Per chi non lo conoscesse, Sand: Raiders of Sophie (in precedenza conosciuto come semplicemente "Sand") è uno sparatutto multiplayer PvPvE appartenente al sottogenere degli extraction shooter, in cui i giocatori devono avventurarsi tra le dune di un mondo alieno post‑apocalittico a bordo dei Tramper, enormi mech quadrupedi. Questi costituiscono il fulcro dell'intero gameplay: rappresentano infatti l'unico mezzo sicuro per attraversare i vasti deserti infestati da mostri. Possono essere personalizzati in ogni dettaglio, dagli interni all'armamentario, diventando di fatto una base mobile da cui pianificare le spedizioni.