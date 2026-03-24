La Smart TV Hisense Mini-LED da 65" con Game Mode Ultra 165 Hz è al minimo storico

Se cerchi un nuovo televisore che ti permetta di goderti i tuoi film o videogiochi preferiti, il modello Hisense Mini-LED U7 Pro da 65" è su Amazon a 655 € rispetto al prezzo mediano di 799 €, permettendoti di risparmiare circa 144 €. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, potrai restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un televisore ottimo per il gaming

La tecnologia Mini-LED offre un contrasto straordinario e immagini ancora più nitide, rispetto a un TV tradizionale. Come anticipato, potrai godere dei tuoi contenuti preferiti sfruttando il potenziale di ogni formato HDR, tra cui Dolby Vision IQ, HDR 10+ Adaptive, HDR 10 e HDL per colori arricchiti e dettagli convincenti. Per quanto concerne il gaming, troviamo la modalità Game Mode Ultra a 165 Hz per gameplay estremamente fluidi e convincenti.

TV Hisense Mini-LED

A contribuire è l'audio Dolby Atmos 2.1.2, insieme al subwoofer integrato nel televisore, che offre bassi profondi e un'esperienza audio immersiva, che si tratti di film, videogiochi o musica. Inoltre, sono presenti diverse funzioni basate sull'intelligenza artificiale, in grado di ottimizzare ogni contenuto come AI 4K Upscaler, AI Light Sensor e altre ancora.