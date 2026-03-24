Samson uscirà anche su console, dice il game director Christofer Sundberg

Samson uscirà anche su console: lo ha detto il game director del gioco, nonché padre della serie Just Cause, Christofer Sundberg, spiegando che attualmente il titolo è già in grado di girare su queste piattaforme.

"Riceviamo molte domande sulle versioni console di Samson", ha scritto Sundberg. "La risposta sincera (e siamo sempre sinceri) è che non sappiamo quando usciranno. Il gioco gira già su console, ma al momento non abbiamo le risorse per avviare la fase finale dello sviluppo."

"Dobbiamo affrontare tutto il processo di certificazione con i produttori delle piattaforme e così via. Una volta che il gioco sarà uscito su PC, l'8 aprile, inizieremo a lavorare sulle versioni console. (Quasi) niente potrà fermarci!", ha assicurato il fondatore di Liquid Swords.

Sundberg non ha specificato a quali console si riferisse, ma immaginiamo che nel mirino ci siano PS5 e Xbox Series X|S, mentre una versione Nintendo Switch 2, pur possibile, verrà probabilmente presa in considerazione solo a determinate condizioni.