Sand: Raiders of Sophie ha un mese di uscita su PC e PS5, la versione Xbox arriverà in ritardo

Al contrario, i giocatori Xbox Series X|S dovranno portare pazienza: questa versione è ancora in programma, ma verrà pubblicata "un po' più tardi", stando a un messaggio pubblicato dall'account X ufficiale del gioco. A corredare l'annuncio non poteva mancare uno scopiettante trailer con scontri multiplayer a base di mech, che potrete guardare qui sotto.

Il publisher tinyBuild e gli sviluppatori di Hologryph e TowerHaus hanno annunciato che l'extraction shooter PvPvE Sand: Raiders of Sophie sarà disponibile su PC e PS5 durante il mese di marzo , in linea con la finestra di lancio precedentemente fissata al primo trimestre dell'anno.

Un extraction shooter a bordo di giganteschi mech

Sand: Raiders of Sophie è uno sparatutto multiplayer PvPvE appartenente al sottogenere degli extraction shooter, in cui i giocatori devono avventurarsi tra le dune di un mondo alieno post‑apocalittico a bordo dei Tramper, enormi mech quadrupedi. L'obiettivo è recuperare risorse preziose e mettersi in salvo con la refurtiva, facendo attenzione sia alle creature ostili che popolano il pianeta Sophie sia agli altri giocatori pronti a tendere imboscate.

I Tramper non sono soltanto al centro dei combattimenti, ma costituiscono il fulcro dell'intero gameplay: rappresentano infatti l'unico mezzo sicuro per attraversare i vasti deserti infestati da mostri. Possono essere personalizzati in ogni dettaglio, dagli interni all'armamentario, diventando di fatto una base mobile da cui pianificare le spedizioni. Gli scontri, però, non si limitano ai mech: è possibile assaltare i Tramper avversari e ingaggiare intensi combattimenti a fuoco, trasformando ogni incursione in un mix di strategia, rischio e azione frenetica.