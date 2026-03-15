Tomodachi Life: Una vita da sogno è stato classificato dall'ESRB, che dice cosa possiamo aspettarci dal gioco

Tomodachi Life: Una vita da sogno ha ottenuto un E for Everyone, che si converte in un PEGI 3 per la classificazione europea .

Tomodachi Life: Una vita da sogno è uno dei prossimi grandi giochi di Nintendo, probabilmente destinato ad avere un buon grado di successo. Ora, a un mese dal lancio, possiamo vedere qual è la classificazione dall'ESRB, ovvero l'ente di classificazione del Nord America.

I dettagli della classificazione di Tomodachi Life: Una vita da sogno

La classificazione dell'ESRB recita: "Tomodachi Life: Una vita da sogno è classificato E for Everyone dall'ESRB per Cattiverie animate e Lieve violenza fantasy. Questo è un gioco di simulazione in cui i giocatori creano, personalizzano e aiutano i personaggi Mii a vivere e prosperare su un'isola."

"I giocatori possono costruire negozi e punti di riferimento, instaurare relazioni con altri Mii e completare vari minigiochi. Occasionalmente si osservano minimi atti di violenza cartoonesca: nuvolette di fumo prodotte da personaggi che lottano; combattimenti a turni contro un nemico di tipo slime."

"Il gioco include brevi istanze di umorismo da bagno: Mii che emettono flatulenze, accompagnate da un effetto nuvoletta; un personaggio vicino a un gabinetto che dichiara: 'Ugh! Ho dimenticato di pensare prima di annusare'."

Ricordiamo infine che Tomodachi Life: Una vita da sogno permetterà relazioni omosessuali e personaggi non binari.