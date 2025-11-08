Il CEO di Take-Two parla del buyout di Electronic Arts: "viviamo sempre con un po' di paura"

Intervistato da The Game Business, Zelnick ha spiegato che, se da un lato la scomparsa di un concorrente diretto potrebbe offrire un vantaggio competitivo , dall'altro Take-Two non dà mai nulla per scontato e non si concede mai il lusso di rilassarsi .

Strauss Zelnick, CEO di Take-Two , la compagnia madre di Rockstar Games e 2K Games, ha commentato il tentativo di acquisizione di Electronic Arts e il suo possibile delisting dal mercato azionario, riflettendo su come questo scenario potrebbe influenzare la sua azienda.

Take-Two cresce grazie alla creatività

"Non avere più un grande concorrente diretto che sia anche una società quotata potrebbe offrirci un certo margine dal punto di vista competitivo. D'altra parte, non diamo mai nulla per scontato," ha dichiarato Zelnick, sottolineando come la concorrenza sia fondamentale per la salute del settore.

"Auguriamo il meglio ai nostri concorrenti," ha aggiunto. "Un mercato sano trae beneficio dalla presenza di più attori forti, non di uno solo. È possibile che il panorama competitivo cambi, ma è anche possibile che non cambi affatto. In ogni caso, il nostro compito resta quello di creare il miglior intrattenimento al mondo."

Strauss Zelnick, il CEO di Take-Two

Il buyout di Electronic Arts è stato anche uno dei temi toccati durante l'ultimo incontro con gli azionisti, dove Zelnick ha parlato di come essere un'azienda quotata in borsa comporta dei rischi, ma che al tempo stesso al momento Take-Two è in una posizione eccellente sul mercato. Un risultato raggiunto superando le aspettative sul piano creativo.

"Qui da noi viviamo sempre con un po' di paura", ha affermato Zelick rispondendo a un'azionista. "L'arroganza è il nemico del successo duraturo. Credo che siamo in una posizione eccellente. Stiamo ottenendo risultati economici ben superiori alle aspettative, e questo perché stiamo superando le aspettative anche sul piano creativo, ed è sempre stato questo il nostro punto di forza. Se riusciremo a mantenerlo, ci aspetta un futuro straordinario."