Take-Two ha svelato la base installata della nona generazione di console a livello globale

Qual è la base installata delle console di nona generazione? Stiamo parlando della somma di PlayStation 5, Xbox Series X e S e Nintendo Switch 2 vendute.

I dati Xbox

Partendo da quel dato, non è difficile ricavare le vendite delle singole piattaforme. In realtà con PlayStation 5 e Nintendo Switch 2 non ci sono problemi, visto che sono Sony e Nintendo stesse a riportarli trimestre per trimestre. Quindi abbiamo 92 milioni di unità circa di PlayStation 5 e 17 milioni di unità di Nintendo Switch 2.

I dati forniti da Take-Two

Rimangono le Xbox Series, le cui vendite non vengono dichiarate da Microsoft, ma che a questo punto non è difficile ricavare facendo una semplice sottrazione. Tolte dal totale le unità di PS5 e Nintendo Switch, rimangono circa 29 milioni di unità, anche se va considerato un certo possibile margine di errore, legato ai dati forniti dall'editore, che non sono precisi alla singola unità.

C'è da dibattere sul fatto che per qualcuno non è chiaro in che generazione calare Nintendo Switch 2 e che è Nintendo Switch a far parte della nona generazione. Discussioni sul sesso degli angeli a parte, immaginiamo che Take-Two abbia voluto semplicemente indicare la base installata delle console di ultima generazione, quella solitamente più attiva negli acquisti di software e a cui viene fatto riferimento quando si producono nuovi giochi.

Detto questo, dai dati di Take-Two emerge anche l'attuale marginalizzazione del mercato tradizionale, considerando che il numero complessivo di videogiocatori nel mondo nel 2025 pare essere stato di 3,6 miliardi, con ben il 64% della poplazione USA che ormai videogioca. Insomma, il mercato console è ormai una nicchia dell'industria dei videogiochi nel suo complesso, tanto che praticamente tutti gli altri dati sono dedicati al settore mobile, indicato in crescita anche nel prossimo anno.