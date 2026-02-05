Anthropic provoca OpenAI al Super Bowl: scoppia la polemica sui chatbot con pubblicità

Durante il Super Bowl, Anthropic ha lanciato una serie di spot pubblicitari che hanno immediatamente attirato l'attenzione del pubblico e del settore tecnologico. Uno degli annunci più discussi si apre con la parola "BETRAYAL" in grande evidenza sullo schermo e mostra un uomo che chiede consiglio a un chatbot (chiaramente ispirato a ChatGPT) su come parlare con sua madre.
Dopo alcuni suggerimenti apparentemente innocui, la conversazione viene improvvisamente deviata verso la promozione di un fittizio sito di incontri per "cougar", Golden Encounters. Il messaggio finale è chiaro: mentre la pubblicità sta arrivando nei chatbot, non arriverà su Claude, l'assistente di Anthropic.
Le pubblicità di Antrhopic hanno suscitato le reazioni di Sam Altman, CEO di OpenAI
Le pubblicità di Anthropic hanno suscitato un'ondata di reazioni, con titoli che parlano di "presa in giro" e "attacco diretto" a OpenAI. Anche Sam Altman, CEO di OpenAI, ha ammesso su X di averle trovate divertenti, ma ha poi pubblicato un lungo post critico, accusando Anthropic di essere "disonesta" e persino di aver assunto un atteggiamento "autoritario".
Altman ha chiarito che la pubblicità su ChatGPT servirà a sostenere l'accesso gratuito per milioni di utenti e ha negato che gli annunci influenzeranno le conversazioni. Secondo OpenAI, le inserzioni saranno separate, chiaramente etichettate e posizionate in modo contestuale, ad esempio in fondo alle risposte. Tuttavia, proprio questo legame con la conversazione è il punto centrale della critica messa in scena da Anthropic.
Lo sfogo di Altman di OpenAI contro Anthropic
Nel suo sfogo, Altman ha anche accusato Anthropic di offrire un prodotto costoso destinato a pochi privilegiati, un'affermazione contestata dal fatto che entrambe le aziende propongono piani gratuiti e abbonamenti con prezzi simili. Ha inoltre attaccato l'approccio di Anthropic alla "responsible AI", definendolo eccessivamente restrittivo.
L'uso del termine "autoritario" ha però sollevato perplessità, soprattutto considerando il contesto globale attuale. Al di là delle accuse reciproche, è evidente che gli spot di Anthropic hanno colpito nel segno, trasformando una campagna pubblicitaria in un acceso scontro pubblico tra due giganti dell'intelligenza artificiale.