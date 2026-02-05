Anthropic provoca OpenAI al Super Bowl: scoppia la polemica sui chatbot con pubblicità

Dopo alcuni suggerimenti apparentemente innocui, la conversazione viene improvvisamente deviata verso la promozione di un fittizio sito di incontri per "cougar" , Golden Encounters. Il messaggio finale è chiaro: mentre la pubblicità sta arrivando nei chatbot, non arriverà su Claude , l'assistente di Anthropic.

Durante il Super Bowl, Anthropic ha lanciato una serie di spot pubblicitari che hanno immediatamente attirato l'attenzione del pubblico e del settore tecnologico. Uno degli annunci più discussi si apre con la parola "BETRAYAL" in grande evidenza sullo schermo e mostra un uomo che chiede consiglio a un chatbot (chiaramente ispirato a ChatGPT) su come parlare con sua madre.

Le pubblicità di Antrhopic hanno suscitato le reazioni di Sam Altman, CEO di OpenAI

Le pubblicità di Anthropic hanno suscitato un'ondata di reazioni, con titoli che parlano di "presa in giro" e "attacco diretto" a OpenAI. Anche Sam Altman, CEO di OpenAI, ha ammesso su X di averle trovate divertenti, ma ha poi pubblicato un lungo post critico, accusando Anthropic di essere "disonesta" e persino di aver assunto un atteggiamento "autoritario".

Altman ha chiarito che la pubblicità su ChatGPT servirà a sostenere l'accesso gratuito per milioni di utenti e ha negato che gli annunci influenzeranno le conversazioni. Secondo OpenAI, le inserzioni saranno separate, chiaramente etichettate e posizionate in modo contestuale, ad esempio in fondo alle risposte. Tuttavia, proprio questo legame con la conversazione è il punto centrale della critica messa in scena da Anthropic.