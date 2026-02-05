PS5 ha superato i 92 milioni di console distribuite: superate le vendite di PS3

Sony ha aggiornato i dati riguardanti la diffusione di PS5, che continua imperterrita in un notevole percorso di successo sul mercato, avendo superato la quota di 92,2 milioni di console distribuite nel mondo, con dati aggiornati all'ultimo trimestre del 2025.
I dati contano dunque il periodo fino al 31 dicembre e mostrano come PS5 abbia superato complessivamente i 92,2 milioni, proseguendo in una traiettoria che la mantiene a circa 2 milioni di console di distanza da PS4, in maniera sorprendentemente costante.
Bisogna tuttavia considerare che PS5 costa decisamente di più di PS4 e ha subito degli aumenti di prezzo laddove la console precedente subiva delle riduzioni di prezzo ufficiali, dunque il risultato della nuova generazione è davvero notevole.
Trimestre in calo, ma grandi risultati
Nell'ultimo trimestre del 2025, Sony ha annunciato di aver distribuito 8 milioni di PS5 nel mondo, cosa che indica un trimestre di notevole successo sul mercato, spinto anche dalle varie iniziative promozionali del periodo autunnale e invernale con gli sconti applicati.
Il trimestre ha comunque registrato un calo di vendite rispetto all'anno precedente, con 1,5 milioni di console in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno fiscale precedente, cosa probabilmente dovuta anche all'aumento di prezzo, oltre alla concorrenza di Nintendo Switch 2 e il fatto di aver già raggiunto una notevole diffusione, a questo punto.
A questo punto, PS5 ha superato le vendite complessive di PS3 e potrebbe avvicinarsi ulteriormente alle performance di PS4 grazie anche al lancio di GTA 6 quest'anno, in attesa di ulteriori sviluppi.
Nei giorni scorsi abbiamo visto il primo aggiornamento di sistema di PS5 del 2026 aggiungere una nuova caratteristica alla console.