PS5 ha superato i 92 milioni di console distribuite: superate le vendite di PS3

Sony ha aggiornato i dati riguardanti la diffusione di PS5, che continua imperterrita in un notevole percorso di successo sul mercato, avendo superato la quota di 92,2 milioni di console distribuite nel mondo, con dati aggiornati all'ultimo trimestre del 2025.

I dati contano dunque il periodo fino al 31 dicembre e mostrano come PS5 abbia superato complessivamente i 92,2 milioni, proseguendo in una traiettoria che la mantiene a circa 2 milioni di console di distanza da PS4, in maniera sorprendentemente costante.

Bisogna tuttavia considerare che PS5 costa decisamente di più di PS4 e ha subito degli aumenti di prezzo laddove la console precedente subiva delle riduzioni di prezzo ufficiali, dunque il risultato della nuova generazione è davvero notevole.